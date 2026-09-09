BCEAO : le taux directeur reste à 3 %, l’inflation repart à la hausse dans l’UEMOA

La BCEAO a maintenu mercredi 9 septembre 2026 son principal taux directeur à 3 %, malgré une reprise de l’inflation dans l’UEMOA. La Banque centrale prévoit une hausse moyenne des prix de 1 % en 2026 et une croissance régionale de 6,1 %.

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a maintenu mercredi 9 septembre 2026 son principal taux directeur à 3 %, à l’issue de la troisième réunion ordinaire de son Comité de politique monétaire à Dakar. Le taux du guichet de prêt marginal reste fixé à 5 %, tandis que le coefficient des réserves obligatoires demeure à 3 % pour les établissements assujettis de l’Union.

Cette décision prolonge les niveaux en vigueur depuis le 16 mars 2026, après la baisse de 25 points de base décidée en mars. Elle concerne directement les banques et les conditions de financement dans les huit pays de l’Union monétaire ouest-africaine, dont le Bénin.

Le statu quo intervient alors que l’inflation repart à la hausse dans l’Union. Elle s’est établie à 0,4 % au deuxième trimestre 2026, après -0,2 % au trimestre précédent. La BCEAO prévoit désormais une inflation moyenne de 1 % sur l’ensemble de l’année 2026, contre 0 % en 2025.

La Banque centrale attribue cette remontée principalement à la hausse des prix du transport, liée au relèvement des prix des produits pétroliers dans la plupart des États membres, ainsi qu’à l’augmentation des coûts du logement et de certains produits alimentaires, notamment la viande, le poisson et les légumes.

Une croissance régionale attendue à 6,1 %

L’activité économique reste soutenue. La croissance de l’Union est estimée à 6 % au deuxième trimestre 2026 en glissement annuel, après 6,1 % au trimestre précédent. Pour l’ensemble de l’année, la BCEAO table sur une progression du PIB réel de 6,1 %.

Le financement de l’économie demeure également dynamique. Le crédit bancaire au secteur privé a progressé de 6,6 % à fin juin 2026, contre 6 % à fin mars. La position extérieure de l’Union s’est renforcée, portée notamment par la hausse en valeur des exportations d’or, de coton, de cacao et de produits pétroliers.

Le Comité de politique monétaire indique qu’il continuera de surveiller les risques pesant sur les prix et les conditions monétaires, dans un contexte marqué par les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient. La BCEAO se réserve la possibilité d’ajuster sa politique si ces risques menacent la stabilité monétaire et financière de l’Union.