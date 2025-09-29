Badminton: le Bénin, l’Inde, le Brésil, le Cameroun et 10 autes pays déjà au Nigeria pour la compétition

Le premier Championnat international de para-badminton et le Championnat panafricain de Badminton aura lieu à Umuahia au Nigeria, du 30 septembre au 12 octobre prochain. Plusieurs pays ont déjà rallié la ville nigériane pour ce tournoi.

Quatorze nations ont posé leurs valises dans l’État d’Abia, au Nigeria, pour prendre part au premier Championnat international de para-badminton et au Championnat panafricain de badminton, organisés à Umuahia du 30 septembre au 12 octobre 2025.

Parmi les pays représentés figurent le Brésil, l’Inde, le Pérou, le Cameroun, le Bénin, la Tunisie, l’île Maurice, le Rwanda, l’Égypte ou encore le Zimbabwe. Pas moins de 150 athlètes et 60 officiels sont attendus pour cette double compétition qui place Umuahia sous les projecteurs.

Le commissaire de l’État d’Abia en charge de la Jeunesse et des Sports, Nwobilor Ananaba, a assuré que toutes les dispositions avaient été prises pour accueillir la communauté internationale, évoquant des installations conformes aux standards mondiaux et un environnement sécurisé pour les participants.

Le président de la Fédération nigériane de badminton, Francis Orbih, a de son côté salué le soutien du gouverneur Otti, tandis que le directeur général de la Confédération africaine de badminton, Jeff Shigoli, et le Dr Ahmed Reda, représentant la Fédération mondiale, ont rappelé que le Nigeria devenait ainsi le troisième pays africain à organiser un événement paralympique de cette envergure.