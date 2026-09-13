Sindika, TRK et Ameka Zrai : « Nouchi in Paris » entre dans le Top 20 Deezer

La collaboration entre Sindika, TRK et Ameka Zrai s’offre une entrée à la 19e place du classement Deezer Côte d’Ivoire actualisé le 12 septembre 2026.

« Nouchi in Paris », le morceau de Sindika avec TRK et Ameka Zrai, est entré à la 19e place du classement Deezer Côte d’Ivoire pour la semaine du 12 septembre 2026. Sorti le 1er juillet, le titre retrouve ainsi une forte visibilité sur les plateformes ivoiriennes.

La collaboration est publiée par Diby Production, avec une distribution assurée par Sony Music Entertainment Africa FR. Qobuz crédite Sindika comme artiste principal, TRK et Ameka Zrai comme artistes invités, tandis que Srkprod signe la composition et la production du morceau de 2 minutes 53 secondes.

Le signal ne se limite pas à Deezer. Dans le relevé des classements ivoiriens du 12 septembre, « Nouchi in Paris » apparaissait également à la 48e place sur Apple Music et à la 68e place sur Shazam, avec une progression sur les deux plateformes.

Cette poussée intervient dans une période favorable aux trois artistes. Le même classement Deezer place Ameka Zrai à la 23e position avec « Adriano », en hausse de 70 places, tandis que TRK figure à la 27e place avec « Numero Uno ».

Apple Music répertorie « Nouchi in Paris » parmi les titres les plus populaires de Sindika, aux côtés de « B2B », « Juventus » avec Didi B et « Joker », sorti le 2 septembre 2026.