États-Unis : quatre morts dans une série d’attaques au couteau en Louisiane

Quatre personnes ont été retrouvées mortes et un mineur grièvement blessé à Houma, en Louisiane. Un homme est recherché comme personne d’intérêt, sans être accusé à ce stade.

Au moins quatre personnes ont été retrouvées mortes dans plusieurs habitations de Houma, en Louisiane, après une série d’attaques au couteau survenue samedi soir. Un mineur grièvement blessé a été transporté par hélicoptère vers un hôpital.

Les adjoints du shérif de la paroisse de Terrebonne sont d’abord intervenus dans le pâté de maisons 200 d’Ashland Drive. Ils y ont découvert le jeune blessé, dont l’état était toujours jugé critique dans les dernières informations communiquées par les autorités.

En poursuivant leurs vérifications dans le voisinage, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs victimes décédées à l’intérieur de maisons proches. Le bureau du shérif a confirmé un bilan d’au moins quatre morts, sans révéler leur identité ni préciser les liens éventuels entre les victimes.

Kaegan Jude Solet, 47 ans, habitant de Houma, a été désigné comme « personne d’intérêt » dans l’enquête. Les autorités ont souligné que cette qualification ne constitue ni une arrestation ni une accusation pénale. Il n’avait pas été localisé lors de leur dernière mise à jour.

Les enquêteurs n’ont encore communiqué aucun mobile et n’ont pas établi publiquement si toutes les victimes ont été attaquées dans une même habitation. La collecte des preuves se poursuit dans le secteur d’Ashland Drive, selon le bureau du shérif.