Pana Music Awards 2026 : Josey décroche quatre nominations

Josey figure parmi les têtes d’affiche ivoiriennes des Pana Music Awards 2026. La chanteuse cumule quatre nominations, avant l’ouverture du vote public ce dimanche 13 septembre.

Josey s’impose parmi les principales représentantes ivoiriennes aux Pana Music Awards 2026. La chanteuse cumule quatre nominations, tandis que la Côte d’Ivoire apparaît au total dans huit catégories de cette deuxième édition.

Selon L’Infodrome, l’interprète ivoirienne est notamment en lice pour le trophée de Meilleure artiste féminine d’Afrique francophone et celui du Meilleur album. Avec quatre citations à son nom, Josey occupe une place de choix dans la sélection ivoirienne annoncée pour l’événement.

La compétition doit maintenant entrer dans sa phase de vote public. La plateforme Zekin, utilisée pour les Pana Music Awards 2026, programme l’ouverture du scrutin ce dimanche 13 septembre à 10 heures GMT et sa clôture le 20 octobre à 11 heures GMT.

Dans l’actualité récente des distinctions ivoiriennes, l’influenceuse Maa Bio a elle aussi été primée aux Kewale People Awards 2026 à Bamako. Pour Josey, ces nouvelles nominations prolongent une année où son nom reste très présent dans l’actualité musicale ivoirienne.

La deuxième édition des Pana Music Awards est annoncée à Brazzaville, en République du Congo.