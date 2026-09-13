À Cotonou, Charles Anosike prend la tête du conseil d’ACMAD pour quatre ans

Le directeur général de l’Agence météorologique nigériane, Charles Anosike, a été élu président du Conseil des gouverneurs d’ACMAD le 10 septembre 2026 à Cotonou. Son mandat de quatre ans intervient alors que les pays africains renforcent leurs systèmes d’alerte précoce face aux risques climatiques.

Le directeur général de l’Agence météorologique nigériane (NiMet), le professeur Charles Anosike, a été élu président du Conseil des gouverneurs du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD), le 10 septembre 2026 à Cotonou. Il exercera un mandat de quatre ans à la tête de l’organe de gouvernance de cette institution continentale spécialisée dans les services météorologiques et climatiques.

L’élection s’est tenue lors de la 24e session ordinaire du Conseil des gouverneurs d’ACMAD, organisée à Cotonou en marge du 22e Forum africain sur les perspectives climatiques (ACCOF22). La session a réuni les membres du conseil ainsi que des partenaires institutionnels du centre.

ACMAD accompagne les pays africains dans la surveillance du climat, les prévisions saisonnières et le développement de systèmes d’alerte précoce. La nomination de Charles Anosike intervient alors que les États africains cherchent à renforcer leur capacité à anticiper les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur et d’autres risques météorologiques et climatiques.

Le responsable nigérian devra notamment contribuer au renforcement de la gouvernance de l’institution, à l’élargissement de ses partenariats et à l’amélioration de l’accès aux services climatiques. Dans un appel publié le 7 septembre, l’Organisation météorologique mondiale indiquait que 41 pays africains déclaraient désormais disposer de systèmes d’alerte précoce, tout en soulignant que des lacunes importantes persistent sur le continent.

Un responsable de NiMet au niveau continental

Charles Anosike dirige NiMet et représente également le Nigeria auprès de l’Organisation météorologique mondiale. L’agence nigériane le présente comme son directeur général et représentant permanent du pays auprès de l’OMM.

La session de Cotonou a aussi réuni le directeur général d’ACMAD, Ousmane Ndiaye, la vice-présidente du conseil et directrice des services météorologiques du Niger, Adamou Aïssatou Sitta, ainsi que le directeur du département Environnement durable et Économie bleue de la Commission de l’Union africaine, Harsen Nyambe. Le ministre béninois du Cadre de vie et des Transports chargé du Développement durable, Georges Alé, figurait parmi les responsables présents à l’ouverture des travaux.