Crème solaire sans silicone, une tendance qui ne garantit pas une meilleure protection

Les formules « sans silicone » progressent dans les recherches beauté, mais cette mention ne dit rien du niveau de protection UV. Pour les peaux foncées aussi, SPF, spectre large et réapplication restent les repères utiles.

Les crèmes solaires « sans silicone » gagnent du terrain dans les recherches beauté. Le Beauty Trend Tracker publié le 11 septembre par Vogue Business avec Spate place le « silicone-free sunscreen » parmi les dynamiques skincare qui progressent. Cette mention décrit pourtant une préférence de formulation, pas le niveau de protection contre les ultraviolets.

Pour juger une crème solaire, les repères restent ailleurs sur l’étiquette. La FDA recommande de regarder la protection à large spectre, qui couvre les UVA et les UVB, ainsi que le SPF. L’American Academy of Dermatology conseille un SPF 30 ou plus et une formule résistante à l’eau lorsqu’on transpire ou que l’on se baigne.

Ce point concerne aussi les peaux brunes et noires. L’Organisation mondiale de la Santé rappelle que les cancers cutanés peuvent également toucher les personnes à peau foncée, même si le risque de coup de soleil et de certains cancers est plus élevé sur les peaux claires. Sur les peaux foncées, l’exposition au soleil et à la lumière visible peut aussi accentuer certaines taches pigmentaires.

Pour limiter le film blanc, l’AAD recommande notamment les écrans teintés capables de se fondre dans la carnation. Lorsqu’ils contiennent des oxydes de fer, ils apportent aussi une protection contre une partie de la lumière visible, utile chez les personnes sujettes aux taches. Le choix d’une formule avec ou sans silicone peut alors se faire selon la texture, le confort et la tolérance, sans le confondre avec l’efficacité solaire.

Dans un climat chaud, la tenue du produit compte autant que son fini. Une formule agréable mais appliquée trop peu ou rarement ne fournit pas la protection annoncée. En cas de transpiration importante, l’étiquette « résistante à l’eau » et les indications de réapplication deviennent particulièrement utiles.

L’AAD recommande d’appliquer la protection environ quinze minutes avant de sortir, sur toutes les zones découvertes, puis de la renouveler toutes les deux heures et après baignade ou forte transpiration. L’OMS conseille elle aussi un écran à large spectre d’au moins SPF 30, en complément de l’ombre, des vêtements couvrants et d’un chapeau à larges bords.