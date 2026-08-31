Ghana: Accra noue un partenariat avec BOSAG pour viser 100 000 emplois

Le secrétariat de la 24-Hour Economy et l'association sectorielle BOSAG ont annoncé à Accra un accord centré sur les compétences, les infrastructures et l'accès au marché dans l'outsourcing.

Le 26 août 2026 à Accra, le secrétariat de la 24-Hour Economy et la Business Outsourcing Services Association of Ghana (BOSAG) ont annoncé un partenariat pour développer les compétences, les infrastructures et l’accès au marché dans l’outsourcing et les services numériques.

BOSAG présente son plan quinquennal comme un objectif de création de 100 000 emplois dans le BPO, les services numériques et les global business services au Ghana. L’organisation avait aussi annoncé pour le 25 août 2026 un roundtable à Accra consacré aux infrastructures, aux talents et à l’accès au marché afin de débloquer ces 100 000 emplois numériques.

Selon Ghana News Agency, le secrétariat doit travailler avec BOSAG via le programme Aspire24 pour aligner les formations sur les besoins du secteur et développer des parcours vers l’emploi, y compris des capacités multilingues.

Au même roundtable, Augustus Goosie Tanoh a indiqué que les incitations du programme 24-Hour Economy devraient être évaluées selon les emplois, l’investissement et la productivité, avec des clauses d’extinction de quatre à cinq ans. Ghana News Agency a aussi rapporté que le projet d’Ukwa Tech Park à l’université de Cape Coast doit offrir environ 3 000 postes d’outsourcing et un centre de formation.