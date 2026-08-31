Nigeria : la NDLEA annonce une saisie de captagon et d’opioïdes à Lagos

L’agence antidrogue nigériane dit avoir intercepté 47 200 comprimés de captagon cachés dans du « Ghana Soap » et plus de 3,9 millions de comprimés opioïdes à l’aéroport de Lagos.

La National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) du Nigeria a annoncé dimanche 30 août avoir saisi à l’aéroport international Murtala-Muhammed de Lagos des comprimés de captagon et d’autres opioïdes d’une valeur totale de plus de 6,2 milliards de nairas.

Selon la NDLEA, la saisie de captagon est liée à l’arrestation, le 22 août 2026, d’Akinbile Kazeem Aikins, 49 ans, arrivé d’Accra à bord d’un vol d’African World Airlines. L’agence affirme que 47 200 comprimés, évalués à plus de 1,5 milliard de nairas, étaient dissimulés dans des pains de savon dits « Ghana Soap ».

La NDLEA ajoute que le suspect a déclaré aux enquêteurs que cette cargaison devait être livrée dans le nord du Nigeria. L’agence n’a pas précisé le lieu exact de destination ni l’état de la procédure judiciaire au-delà de cette arrestation.

Dans la même opération, les agents ont aussi récupéré 3 900 030 comprimés de Tramaking et de Tapentadol, pour un poids total de 2 787,40 kg et une valeur annoncée de plus de 4,6 milliards de nairas, dans quatre lots abandonnés à l’aéroport. Selon la NDLEA, trois lots provenaient du Bangladesh via RwandAir et un autre d’Amsterdam via Qatar Airways ; leur récupération formelle a eu lieu après un examen conjoint le 28 août 2026.

Des saisies déjà signalées

La NDLEA indique que le captagon avait déjà été intercepté au Nigeria en septembre 2021 au port d’Apapa, à Lagos. Elle avait également annoncé la saisie de 10 000 comprimés dans l’État de Kwara le 21 avril 2026.