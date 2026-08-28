Patrick Bruel : David Pelicot conteste le maintien de la tournée d’automne

Le fils de Gisèle Pelicot relance la contestation autour des concerts d'octobre et novembre 2026 du chanteur, toujours affichés sur son site officiel dans un contexte d'accusations de violences sexuelles.

David Pelicot a jugé vendredi 28 août qu’il n’était pas raisonnable de maintenir la tournée d’automne de Patrick Bruel, dont les concerts d’octobre et novembre 2026 restent affichés sur le site officiel du chanteur alors qu’il est visé par des accusations de violences sexuelles.

Le communiqué publié le 2 juin par l’artiste a annoncé l’annulation des dates prévues de juin à septembre 2026, sans retirer la programmation d’automne.

David Pelicot avait déjà dénoncé le maintien des concerts dans un message publié sur Instagram le 21 août, en mettant en avant le courage des plaignantes et le silence des hommes face aux violences sexuelles.

Le Parisien rapporte que Patrick Bruel est visé par 32 plaintes. Le quotidien indique également que le chanteur est mis en examen dans quatre dossiers et placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres.

La tournée toujours en ligne doit débuter le 2 octobre 2026 à Chartres et s’achever le 21 novembre 2026 à Strasbourg, sans annonce d’annulation pour ces concerts au 28 août.