Marine Delplace dit vouloir jouer au cinéma et avoir déjà passé un casting

Membre du jury 2026 du Festival du film francophone d'Angoulême, la chanteuse explique viser la comédie et évoque une première audition pour une série de France Télévisions.

Marine Delplace a déclaré dans un entretien publié le 29 août vouloir jouer au cinéma, être inscrite dans une agence de cinéma et avoir déjà passé un casting pour une série de France Télévisions. La chanteuse participe cette année au Festival du film francophone d’Angoulême comme membre du jury.

Le site officiel du festival la présente dans la composition du jury 2026. Le Parisien rappelle de son côté que Marine Delplace s’est fait connaître en remportant la Star Academy en janvier 2025.

Ces déclarations dessinent une nouvelle piste dans le parcours de l’artiste, que le festival présente comme autrice-compositrice-interprète et musicienne. Elles ajoutent une ambition de comédienne à une trajectoire jusqu’ici identifiée au chant.

AlloCiné la crédite aussi dans les voix locales de Bob l’éponge – Le film : un pour tous, tous pirates !, pour le rôle de l’ouvreuse de parc d’attraction.