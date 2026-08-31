CRIET: Thibaut Ogou plaide non coupable de tentative d’escroquerie et reste en détention

​L’activiste béninois et ancien gendarme Thibaut Ogou a comparu ce jeudi 27 août 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Poursuivi pour tentative d’escroquerie au préjudice d’un détenu, l’accusé a rejeté l’ensemble des chef d’accusation et a plaidé non coupable.

​À la barre, l’activiste, qui assure lui-même sa défense, a expliqué avoir été sollicité par un détenu pour relayer des dénonciations sur ses conditions d’incarcération. Thibaut Ogou a indiqué lui avoir transmis la capture d’écran d’un échange avec le ministre de la Justice pour lui prouver la prise en compte de ses revendications par l’autorité publique. Présent lors de l’audience, le détenu impliqué a confirmé n’avoir reçu aucune demande financière de la part de l’accusé.

​À l’issue des débats, la juridiction a ordonné le maintien en détention de Thibaut Ogou et de ses trois coprévenus, rejetant à ce stade sa demande de liberté provisoire formulée pour des raisons familiales. Le dossier a été renvoyé au 10 septembre 2026 pour les réquisitions du ministère public.