Népal: le bilan provisoire de la crue monte à 903 morts et 4 247 disparus

Katmandou a communiqué lundi un nouveau bilan des inondations déclenchées le 26 août, tandis que les secours poursuivaient encore leurs recherches au Népal et côté tibétain.

L’autorité népalaise de gestion des catastrophes a annoncé lundi 31 août 2026 un bilan provisoire de 903 morts et 4 247 disparus au Népal après la crue survenue le 26 août près de la frontière chinoise. L’inondation a été déclenchée par un effondrement glaciaire en haute montagne qui a provoqué une crue brutale sur le corridor frontalier Népal-Chine.

Les autorités régionales du Xizang ont fait état de 16 morts et 546 disparus dans la région tibétaine de Gyirong après le même épisode. Ces chiffres concernent le versant chinois de la catastrophe et restent distincts du bilan communiqué par Katmandou.

Lors d’un point de presse le 30 août 2026, le ministère népalais des Affaires étrangères a indiqué que 734 corps avaient été retrouvés, qu’environ 2 498 personnes restaient introuvables et que plus de 8 186 personnes avaient été secourues. Le ministère a ajouté qu’environ 19 000 personnels de sécurité et 16 hélicoptères avaient été mobilisés dans les zones touchées.

Associated Press rapportait lundi que les secours recherchaient encore au moins 90 travailleurs coincés ou portés disparus dans des installations hydroélectriques. Les recherches se poursuivaient alors que les autorités continuaient d’actualiser le bilan.