Énergie : Sonatrach fait du Niger un nouveau pilier de son expansion africaine

Du bloc pétrolier de Bilma au raffinage de Zinder, le groupe algérien Sonatrach multiplie les projets avec le nigérien Sonidep, dans le sillage du réchauffement des relations entre Alger et Niamey.

Le groupe public algérien Sonatrach a engagé une nouvelle étape de son expansion au Niger, où sa coopération avec la société nationale nigérienne Sonidep s’étend désormais de l’exploration pétrolière à la production, au raffinage et à la commercialisation. Une rencontre tenue le 29 août à Alger entre le ministre algérien de l’Energie, Mohamed Arkab, et le directeur général de Sonidep, Ali Seibou Hassane, a permis de faire le point sur plusieurs projets communs.

Les deux parties ont notamment évoqué la révision de l’étude de faisabilité du bloc pétrolier de Bilma, situé entre les régions de Diffa et d’Agadez, au Niger. Selon les autorités nigériennes, ce gisement pourrait produire plus de 20 000 barils par jour sur une période d’exploitation estimée à une vingtaine d’années. Sonatrach doit procéder à un examen technique du dossier avant l’élaboration d’un plan de développement.

La rencontre a également porté sur l’avancement du bloc pétrolier de Kafra, où Sonatrach intervient via sa filiale de forage Enafor. Celle-ci a entamé le 13 août le forage du puits d’exploration Kafra Sud-Est 1, à 3 900 mètres de profondeur, dans la région d’Agadez. Le groupe algérien détient sur cette zone un permis de prospection de 23 737 km² obtenu en 2005, avec des réserves estimées à plus de 260 millions de barils dans le cadre d’un contrat de partage de production signé en 2015 et reconduit en 2022.

La coopération entre les deux pays s’est élargie début juin avec la signature de trois mémorandums entre Sonidep et des filiales de Sonatrach : Enageo pour l’acquisition et le traitement de données sismiques, Enafor pour des opérations conjointes de forage, et Naftal pour la distribution de produits pétroliers, la production et le stockage de bitume, ainsi que le transfert de compétences. Le 14 août, les deux sociétés ont chargé une première cargaison de brut nigérien commercialisée conjointement au terminal de Sèmè, au Bénin.

Le partenariat s’étend enfin au raffinage, avec la modernisation en cours du système de raffinage de Zinder, où Naftal étudie l’implantation d’un centre d’approvisionnement en bitume, ainsi que des solutions logistiques pour le carburant Jet A1 et les carburants routiers. Un projet de nouvelle raffinerie et de complexe pétrochimique à Dosso est également à l’étude.

Ce resserrement des liens intervient après une période de tensions diplomatiques consécutive au coup d’Etat de juillet 2023 au Niger. Les relations se sont réchauffées avec la visite à Alger, en février 2026, du président de la transition nigérienne, le général Abdourahamane Tiani, qui avait réaffirmé la volonté des deux pays de renforcer leur coopération bilatérale. Le Niger produit actuellement environ 90 000 barils par jour sur le champ d’Agadem, exportés via le Bénin, ainsi que 20 000 barils raffinés par jour destinés au marché intérieur.