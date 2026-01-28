Avant sa disparition, Grégory Lemarchal appelait à être honnête sur sa maladie

Grégory Lemarchal, la voix qui a marqué la France après sa victoire à la Star Academy 4, reste une figure populaire vingt ans après sa disparition. Décédé en 2007 à 23 ans des suites de la mucoviscidose, il a connu une carrière brève mais marquante : un premier album, Je deviens moi, vendu à plus de 600 000 exemplaires, et le single Écris l’histoire, devenu tube. Un an avant sa mort, il dénonçait la médiatisation de sa maladie lors d’une interview télévisée, revendiquant son désir d’être considéré d’abord comme artiste.

Originaire d’une génération de jeunes talents révélés par la télévision, Grégory Lemarchal s’était pris de passion pour le chant dès l’adolescence, un goût qu’il a suivi à partir de ses 15 ans. Avant de s’imposer sur TF1, il avait déjà tenté sa chance dans d’autres émissions, notamment Graines de star sur M6, signe d’un parcours construit depuis son jeune âge.

En 2004, il se présente à la quatrième saison de la Star Academy. Sa voix frêle mais puissante le distingue rapidement au sein de la promotion. Il remporte l’émission en finale face à Lucie Bernardoni et, dans la foulée, enregistre son premier album. À une époque où le streaming n’existait pas, Je deviens moi dépasse les 600 000 ventes, et le single Écris l’histoire s’impose comme un tube, consolidant sa renommée et alimentant l’engouement du public.

Maladie, médiatisation et prises de parole publiques

Atteint de mucoviscidose depuis son enfance, Grégory Lemarchal a souvent dû concilier sa carrière naissante avec les contraintes liées à cette pathologie. La mucoviscidose, maladie génétique affectant principalement les voies respiratoires et digestives, a été connue du public dès son passage à la Star Academy. Ses difficultés de santé n’ont pas empêché ses succès artistiques mais ont rendu son parcours particulièrement médiatisé.

Dans sa vie privée, il a partagé une relation avec Karine Ferri, alors mannequin devenue animatrice télé. Leur histoire a fait l’objet d’une attention médiatique, comme d’autres aspects de sa trajectoire.

En 2007, Grégory Lemarchal est décédé des suites de complications liées à la mucoviscidose. Sa disparition a provoqué une forte émotion parmi sa famille et ses admirateurs.

Un an avant sa mort, en janvier 2006, il s’exprimait sur la couverture médiatique de son état de santé lors de l’émission On ne peut pas plaire à tout le monde, animée alors par Marc-Olivier Fogiel sur France 3. Alors qu’il venait promouvoir un nouveau single, il évoquait la manière dont la presse avait présenté sa participation à la Star Academy : “C’est dur, parce que, deux semaines avant d’entrer à la Star Ac’, vous lisez déjà dans les journaux, qu’il y a un jeune homme qui a une belle voix mais qui la mucoviscidose… Ben, là, qu’est-ce qu’il reste à faire ?”

Il ajoutait vouloir “être honnête” sur sa situation et expliquait s’être fixé “un double objectif” : aller jusqu’au bout de l’émission tout en tentant de s’affranchir de l’étiquette attachée à sa maladie. Il disait s’être battu pour que les journaux ne réduisent pas son image à ce seul aspect et soulignait avoir “beaucoup tenté de passer en dehors de la télé-réalité”, notamment en envoyant “plein de maquettes”.