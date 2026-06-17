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Autriche 2-1 Jordanie : Arnautovic donne l’avantage à l’Autriche

Marko Arnautović marque à la 67e minute pour l’Autriche face à la Jordanie et fait évoluer le tableau d’affichage à 2-1. Alors que les deux équipes étaient à égalité sur le score de 1-1, l’attaquant autrichien permet à son équipe de reprendre l’avantage dans cette rencontre. Ce but place l’Autriche devant la Jordanie à un moment important du match.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Autriche VS Jordanie, le 17/06/2026 05:00, stade Levi's Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Le scénario bascule donc en faveur de l’Autriche, qui dispose désormais d’une avance d’un but. La Jordanie, revenue ou maintenue à hauteur avant cette réalisation selon le score confirmé, se retrouve menée après la 67e minute. À partir des seules données disponibles, l’effet immédiat est clair, l’Autriche passe devant et la Jordanie doit désormais composer avec un score défavorable.

Cette réalisation s’inscrit dans un match de Phase de groupes du Groupe J, disputé au Levi’s Stadium. À ce stade de la rencontre, le but d’Arnautović pèse directement sur l’équilibre du duel entre l’Autriche et la Jordanie. Le score confirmé après ce but reste de 2-1 en faveur de l’Autriche.

Autriche
2e periode 83' Levi's Stadium
Jordanie
17/06/2026 05:00 Groupe J
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 21'But - R. Schmid1-0Autriche · Passe : X. Schlager
  2. 46'Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic)Autriche, 46e
  3. 50'But - A. Olwan1-1Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh
  4. 59'Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 59e
  5. 59'Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)Autriche, 59e
  6. 59'Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner)Autriche, 59e
  7. 67'VAR - M. ArnautovicAutriche, 67e
  8. 72'Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 72e
  9. 76'But - Y. Al Arab2-1Autriche
  10. 77'Carton jaune - M. SabitzerAutriche, 77e
  11. 81'Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan)Jordanieieie, 81e
  12. 82'Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi)Jordanieieie, 82e
  13. 67'But - M. Arnautovic2-1Autriche
Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Autriche
2e periode 83' Levi's Stadium
Jordanie
Résumé à la pause
Groupe J
Argentine
A venir AT&T Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir Levi's Stadium
Algérie
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine11003033
Autriche00000000
Jordanie00000000
Algérie100103-30
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