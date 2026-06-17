Michèle Torr donne des nouvelles de son fils atteint de sclérose en plaques

Michèle Torr, très active sur Instagram, a publié un cliché tendre avec son fils Romain, atteint de sclérose en plaques depuis 2007, et a annoncé une tournée anniversaire intitulée « Un dernier soir » avec un passage prévu à l’Olympia. Le chanteuse de 79 ans, originaire de Pertuis, a rappelé sur son compte personnel que « le meilleur reste à venir », sans toutefois dévoiler le calendrier de la tournée.

Figure de la chanson française depuis ses débuts — elle avait remporté son premier concours à 6 ans avec le titre d’Annie Cordy Bonbons, caramels et chocolats et s’est imposée notamment avec Emmène-moi danser ce soir — Michèle Torr multiplie les annonces et les publications. De passage à Paris pour « des tas de projets », elle a partagé des photos de sa nouvelle coupe de cheveux et a relayé des messages adressés à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Parmi ses publications, la chanteuse a remis en avant un portrait posé avec son fils Romain, dont la série de photos remonte à 2021. Romain, qui fêtera ses 59 ans le 17 juin, vit avec sa mère dans les hauteurs d’Aix-en-Provence ; chacun dispose néanmoins de sa « propre maison », a précisé Michèle Torr lors d’un entretien accordé au magazine Gala.

Michèle Torr admirative du courage de son fils Romain

Dans l’interview citée par Michèle Torr et reprise sur son compte Instagram, elle évoque longuement l’attitude de son fils face à la maladie. « Romain est un exemple de vie et de courage. Il est positif et ne se plaint jamais. Tous les jours, il me dit : ‘Maman, je vais bien’. Il a une force extraordinaire et s’intéresse à beaucoup de choses que j’ignore. D’ailleurs, ça l’amuse beaucoup », a-t-elle déclaré.

La chanteuse a ainsi salué publiquement la résistance et la bonne humeur de Romain, diagnostic de sclérose en plaques posé en 2007, et a partagé ce message avec ses abonnés au moment où elle annonce sa prochaine tournée. Le cliché partagé en 2021 et remis en avant illustre, selon Michèle Torr, le lien « indéfectible » qui l’unit à son fils.

Le contexte familial est aussi mentionné dans les publications : Romain est le fils de Michèle Torr et du chanteur Christophe, qui, selon les éléments rapportés dans la presse, avait refusé de le reconnaître à la naissance. Ces précisions figurent dans les retours médiatiques liés aux publications et à l’entretien de la chanteuse.

Sur Instagram, Michèle Torr a conjugué nouvelles personnelles et annonces professionnelles, rappelant à la fois son attachement à sa famille et la préparation d’un projet scénique d’envergure dont la liste complète des dates n’a pas encore été communiquée.