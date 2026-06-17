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Argentine 2-0 Algérie : Messi fait le break pour l’Argentine

Lionel Messi marque à la 60e minute pour l’Argentine et porte le score à 2-0 face à l’Algérie. Déjà devant 1-0, la sélection argentine ajoute un deuxième but dans ce match. Ce but, inscrit en seconde période, donne au tableau d’affichage une avance plus nette pour l’Argentine, désormais installée avec deux longueurs d’avance.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Argentine VS Algérie, le 17/06/2026 02:00, stade Arrowhead Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce but du break modifie immédiatement la lecture de la rencontre. À 2-0, l’Argentine dispose d’une marge plus confortable, tandis que l’Algérie se retrouve menée de deux buts. Le scénario confirmé est clair, avec un deuxième écart creusé après l’ouverture du score argentine. Aucune supériorité ou infériorité numérique n’étant indiquée, l’impact se limite au score et à l’avantage pris par l’équipe de Lionel Messi.

La rencontre oppose l’Argentine à l’Algérie dans la Phase de groupes, au sein du Groupe J. Elle se joue à l’Arrowhead Stadium, où ce but de Messi à l’heure de jeu pèse directement sur la suite du match. Avec ce 2-0, l’Argentine confirme son avance dans le cadre de cette affiche de groupe.

Argentine
2e periode 87' Arrowhead Stadium
Algérie
17/06/2026 02:00 Groupe J
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 8'VAR - F. ChaibiAlgérie, 8e
  2. 17'But - L. Messi1-0Argentine · Passe : R. de Paul
  3. 46'Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina)Argentine, 46e
  4. 55'Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez)Argentine, 55e
  5. 55'Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez)Argentine, 55e
  6. 60'But - L. Messi2-0Argentine
  7. 64'Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar)Algérie, 64e
  8. 64'Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura)Algérie, 64e
  9. 64'Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez)Algérie, 64e
  10. 76'But - L. Messi3-0Argentine · Passe : N. Gonzalez
  11. 80'Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz)Argentine, 80e
  12. 80'Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 80e
  13. 81'Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina)Algérie, 81e
  14. 82'Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki)Algérie, 82e
  15. 8'But - F. Chaibi0-1Algérie · Passe : I. Maza
Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
2e periode 87' Arrowhead Stadium
Algérie
Résumé à la pause
Groupe J
Autriche
A venir Levi's Stadium
Jordanie
Avant-match
Groupe J
Argentine
A venir AT&T Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir Levi's Stadium
Algérie
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine00000000
Algérie00000000
Autriche00000000
Jordanie00000000
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