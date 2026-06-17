Argentine 2-0 Algérie : Messi fait le break pour l’Argentine

Lionel Messi marque à la 60e minute pour l’Argentine et porte le score à 2-0 face à l’Algérie. Déjà devant 1-0, la sélection argentine ajoute un deuxième but dans ce match. Ce but, inscrit en seconde période, donne au tableau d’affichage une avance plus nette pour l’Argentine, désormais installée avec deux longueurs d’avance.

Ce but du break modifie immédiatement la lecture de la rencontre. À 2-0, l’Argentine dispose d’une marge plus confortable, tandis que l’Algérie se retrouve menée de deux buts. Le scénario confirmé est clair, avec un deuxième écart creusé après l’ouverture du score argentine. Aucune supériorité ou infériorité numérique n’étant indiquée, l’impact se limite au score et à l’avantage pris par l’équipe de Lionel Messi.

La rencontre oppose l’Argentine à l’Algérie dans la Phase de groupes, au sein du Groupe J. Elle se joue à l’Arrowhead Stadium, où ce but de Messi à l’heure de jeu pèse directement sur la suite du match. Avec ce 2-0, l’Argentine confirme son avance dans le cadre de cette affiche de groupe.

Contexte du but Événement publié à la 60e minute. Score au moment de l’événement : 2-0. Score actuel : Argentine 3-0 Algérie.

Argentine 2e periode 87' 3-0 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Fil du match 8' VAR VAR - F. Chaibi 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1

Calendrier Groupe J Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Argentine - Algérie Fiche match Argentine - Algérie Argentine 3-0 2e periode 87' · 3-0 Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 8' VAR VAR - F. Chaibi 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 4 Gonzalo Montiel Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

26 Nahuel Molina

2 Marcos Senesi

5 Leandro Paredes

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

15 Nicolás González

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

9 Julián Alvarez

21 José Manuel López Algérie Système 4-3-3 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 14 Hicham Boudaoui Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 11 Anis Hadj Moussa Attaquant 9 Amine Gouiri Attaquant 10 Farès Chaïbi Attaquant Remplaçants 15 1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

8 Houssem Aouar

24 Yassine Titraoui

7 Riyad Mahrez

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

18 Mohamed Amoura

25 Farès Ghedjemis Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 5 / Algérie 0

: Argentine 5 / Algérie 0 Tirs : Argentine 9 / Algérie 5

: Argentine 9 / Algérie 5 Possession : Argentine 53% / Algérie 47%

: Argentine 53% / Algérie 47% Corners : Argentine 2 / Algérie 2

: Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 9 / Algérie 6

: Argentine 9 / Algérie 6 Passes : Argentine 435 / Algérie 389

: Argentine 435 / Algérie 389 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 93%

: Argentine 90% / Algérie 93% xG : Argentine 1.07 / Algérie 0.16 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 8.9, 2 but(s)

(Argentine) : note 8.9, 2 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.9, 3 arret(s)

(Algérie) : note 6.9, 3 arret(s) Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.2

(Argentine) : note 7.2 Cristian Romero (Argentine) : note 7

(Argentine) : note 7 Enzo Fernández (Argentine) : note 7

(Argentine) : note 7 Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.9

(Argentine) : note 6.9 Facundo Medina (Argentine) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine 2e periode 87' 3-0 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Résumé à la pause Voir la fiche du match Autriche - Jordanie Fiche match Autriche - Jordanie Autriche 05:00 A venir Jordanie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Autriche A venir 05:00 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Avant-match Voir la fiche du match Argentine - Autriche Fiche match Argentine - Autriche Argentine 18:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine A venir 18:00 AT&T Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Algérie Fiche match Jordanie - Algérie Jordanie 04:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 04:00 Levi's Stadium Algérie Algérie Voir la fiche du match Algérie - Autriche Fiche match Algérie - Autriche Algérie 03:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Algérie A venir 03:00 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Argentine Fiche match Jordanie - Argentine Jordanie 03:00 A venir Argentine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 03:00 AT&T Stadium Argentine Argentine