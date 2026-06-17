Argentine 2-0 Algérie : Messi fait le break pour l’Argentine

Lionel Messi marque à la 60e minute pour l’Argentine et porte le score à 2-0 face à l’Algérie. Déjà devant 1-0, la sélection argentine ajoute un deuxième but dans ce match. Ce but, inscrit en seconde période, donne au tableau d’affichage une avance plus nette pour
l’Argentine, désormais installée avec deux longueurs d’avance.
Ce but du break modifie immédiatement la lecture de la rencontre. À 2-0, l’Argentine dispose d’une marge plus confortable, tandis que l’Algérie se retrouve menée de deux buts. Le scénario confirmé est clair, avec un deuxième écart creusé après l’ouverture du score argentine. Aucune supériorité ou infériorité numérique n’étant indiquée, l’impact se limite au score et à l’avantage pris par l’équipe de Lionel Messi.
La rencontre oppose l’Argentine à l’Algérie dans la
Phase de groupes, au sein du Groupe J. Elle se joue à l’Arrowhead Stadium, où ce but de Messi à l’heure de jeu pèse directement sur la suite du match. Avec ce 2-0, l’Argentine confirme son avance dans le cadre de cette affiche de groupe. Contexte du but Événement publié à la 60e minute. Score au moment de l’événement : 2-0. Score actuel : Argentine 3-0 Algérie.
Argentine
2e periode 87'
3-0
Arrowhead Stadium Algérie
17/06/2026 02:00
·
Groupe J
Fil du match
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Compositions
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
4
Gonzalo Montiel
Défenseur
13
Cristian Romero
Défenseur
6
Lisandro Martínez
Défenseur
25
Facundo Medina
Défenseur
7
Rodrigo De Paul
Milieu
20
Alexis Mac Allister
Milieu
24
Enzo Fernández
Milieu
16
Thiago Almada
Milieu
10
Lionel Messi
Attaquant
22
Lautaro Martínez
Attaquant
Remplaçants 15
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
26
Nahuel Molina
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
15
Nicolás González
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
9
Julián Alvarez
21
José Manuel López
Titulaires 11
23
Luca Zidane
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
15
Rayan Aït-Nouri
Défenseur
14
Hicham Boudaoui
Milieu
19
Nabil Bentaleb
Milieu
22
Ibrahim Maza
Milieu
11
Anis Hadj Moussa
Attaquant
9
Amine Gouiri
Attaquant
10
Farès Chaïbi
Attaquant
Remplaçants 15
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
8
Houssem Aouar
24
Yassine Titraoui
7
Riyad Mahrez
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
18
Mohamed Amoura
25
Farès Ghedjemis
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 5 / Algérie 0 Tirs : Argentine 9 / Algérie 5 Possession : Argentine 53% / Algérie 47% Corners : Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 9 / Algérie 6 Passes : Argentine 435 / Algérie 389 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 93% xG : Argentine 1.07 / Algérie 0.16
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 8.9, 2 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.9, 3 arret(s) Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.2 Cristian Romero (Argentine) : note 7 Enzo Fernández (Argentine) : note 7 Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.9 Facundo Medina (Argentine) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
17/06
Groupe J
Argentine
2e periode 87'
3-0
Arrowhead Stadium Algérie
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Compositions
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Compositions
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Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
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Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
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Aucune absence confirmée pour le moment.
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17/06
Groupe J
Autriche
A venir
05:00
Levi's Stadium Jordanie
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22/06
Groupe J
Argentine
A venir
18:00
AT&T Stadium Autriche
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23/06
Groupe J
Jordanie
A venir
04:00
Levi's Stadium Algérie
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28/06
Groupe J
Algérie
A venir
03:00
Arrowhead Stadium Autriche
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Compositions
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Absences et blessures
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28/06
Groupe J
Jordanie
A venir
03:00
AT&T Stadium Argentine
Groupe J
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Argentine 0 0 0 0 0 0 0 0 Algérie 0 0 0 0 0 0 0 0 Autriche 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordanie 0 0 0 0 0 0 0 0
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