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Argentine 3-0 Algérie : Messi signe un triplé pour l’Argentine

Lionel Messi marque à la 76e minute pour l’Argentine face à l’Algérie et porte le score à 3-0 dans ce match de Coupe du monde 2026. Servi par Nicolás González, le joueur argentin signe le but du 3-0 alors que son équipe menait déjà 2-0. Ce nouveau but confirme aussi son troisième but personnel dans cette rencontre, sans qu’il soit inscrit sur penalty ni contre son camp.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Argentine VS Algérie, le 17/06/2026 02:00, stade Arrowhead Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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À 3-0, l’Argentine dispose désormais d’un avantage très net au tableau d’affichage. Le but aggrave la situation de l’Algérie, déjà menée de deux longueurs avant cette 76e minute. Dans le scénario confirmé, cette réalisation éloigne encore davantage l’équipe algérienne d’un retour immédiat, tandis que l’Argentine aborde la suite avec une marge plus confortable au score.

Cette rencontre s’inscrit dans la Phase de groupes du Groupe J et se joue à l’Arrowhead Stadium. Le fait marquant confirmé à ce stade reste ce triplé de Messi, construit avec ce dernier but sur une passe de Nicolás González. Dans un match Argentine contre Algérie désormais fixé à 3-0 après la 76e minute, l’information essentielle reste l’écart creusé par la sélection argentine.

Argentine
2e periode 87' Arrowhead Stadium
Algérie
17/06/2026 02:00 Groupe J
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 8'VAR - F. ChaibiAlgérie, 8e
  2. 17'But - L. Messi1-0Argentine · Passe : R. de Paul
  3. 46'Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina)Argentine, 46e
  4. 55'Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez)Argentine, 55e
  5. 55'Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez)Argentine, 55e
  6. 60'But - L. Messi2-0Argentine
  7. 64'Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar)Algérie, 64e
  8. 64'Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura)Algérie, 64e
  9. 64'Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez)Algérie, 64e
  10. 76'But - L. Messi3-0Argentine · Passe : N. Gonzalez
  11. 80'Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz)Argentine, 80e
  12. 80'Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 80e
  13. 81'Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina)Algérie, 81e
  14. 82'Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki)Algérie, 82e
  15. 8'But - F. Chaibi0-1Algérie · Passe : I. Maza
Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
2e periode 87' Arrowhead Stadium
Algérie
Résumé à la pause
Groupe J
Autriche
A venir Levi's Stadium
Jordanie
Avant-match
Groupe J
Argentine
A venir AT&T Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir Levi's Stadium
Algérie
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine00000000
Algérie00000000
Autriche00000000
Jordanie00000000
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