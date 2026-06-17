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Autriche 1-1 Jordanie : Olwan égalise pour la Jordanie

Ali Olwan a marqué à la 50e minute pour la Jordanie face à l’Autriche, ramenant le score à 1-1. Servi par Noor Al-Deen Al Rawabdeh, le joueur jordanien a signé l’égalisation alors que son équipe était menée 1-0 avant ce but. Le tableau d’affichage repart ainsi sur un équilibre complet entre les deux sélections.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Autriche VS Jordanie, le 17/06/2026 05:00, stade Levi's Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Cette égalisation change immédiatement la lecture du match. L’Autriche, qui conservait l’avantage au score, voit la Jordanie revenir à hauteur dès le début de la seconde période. À 1-1, aucune des deux équipes ne dispose plus d’une avance, et le scénario se referme autour d’un score de parité après le but d’Olwan.

La rencontre s’inscrit dans la phase de groupes, au sein du Groupe J, et se joue au Levi’s Stadium. Dans ce cadre confirmé, le but jordanien replace le duel entre l’Autriche et la Jordanie sur une base égale. Le seul élément nouveau au score est donc cette égalisation inscrite à la 50e minute.

Autriche
2e periode 54' Levi's Stadium
Jordanie
17/06/2026 05:00 Groupe J
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 20'But - R. Schmid1-0Autriche · Passe : X. Schlager
  2. 46'Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic)Autriche, 46e
  3. 50'But - A. Olwan1-1Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh
Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Autriche
2e periode 54' Levi's Stadium
Jordanie
Résumé à la pause
Groupe J
Argentine
A venir AT&T Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir Levi's Stadium
Algérie
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine11003033
Autriche00000000
Jordanie00000000
Algérie100103-30
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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