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Autriche 2-1 Jordanie : Al Arab marque contre son camp, l’Autriche en profite

Yazan Al-Arab marque contre son camp à la 76e minute et donne l’avantage à l’Autriche face à la Jordanie. Alors que les deux équipes étaient à égalité, 1-1, ce but porte le score à 2-1 pour l’Autriche. L’action est directement comptabilisée en faveur de la sélection autrichienne, sans penalty, dans un moment clé du match.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Autriche VS Jordanie, le 17/06/2026 05:00, stade Levi's Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Au tableau d’affichage, le changement est immédiat. L’Autriche passe d’une situation de nul à une position d’équipe en tête. La Jordanie, qui tenait encore le 1-1 avant cette 76e minute, doit désormais composer avec un retard d’un but. Le scénario reste celui d’un avantage autrichien né de ce but contre son camp.

Ce but intervient dans la phase de groupes, au sein du Groupe J, lors du match entre l’Autriche et la Jordanie disputé au Levi’s Stadium. À ce stade de la rencontre, l’information essentielle reste le basculement du score en faveur de l’Autriche. Yazan Al-Arab, par ce but contre son camp, fait passer la Jordanie derrière au score.

Autriche
2e periode 81' Levi's Stadium
Jordanie
17/06/2026 05:00 Groupe J
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 21'But - R. Schmid1-0Autriche · Passe : X. Schlager
  2. 46'Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic)Autriche, 46e
  3. 50'But - A. Olwan1-1Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh
  4. 59'Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 59e
  5. 59'Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)Autriche, 59e
  6. 59'Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner)Autriche, 59e
  7. 67'VAR - M. ArnautovicAutriche, 67e
  8. 72'Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 72e
  9. 76'But - Y. Al Arab2-1Autriche
  10. 77'Carton jaune - M. SabitzerAutriche, 77e
  11. 67'But - M. Arnautovic2-1Autriche
Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Autriche
2e periode 81' Levi's Stadium
Jordanie
Résumé à la pause
Groupe J
Argentine
A venir AT&T Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir Levi's Stadium
Algérie
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine11003033
Autriche00000000
Jordanie00000000
Algérie100103-30
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
06:46 Football : Autriche 2-1 Jordanie : Al Arab marque contre son camp, l’Autriche en profite
06:20 Football : Autriche 1-1 Jordanie : Olwan égalise pour la Jordanie
06:46 Autriche 2-1 Jordanie : Al Arab marque contre son camp, l’Autriche en profite