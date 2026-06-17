Claude Brasseur : sa maison d’enfance est devenue un restaurant dans un village médiéval des Alpes‑Maritimes

Claude Brasseur, figure populaire du cinéma français, laisse une empreinte inattendue à Peillon : la maison familiale, achetée par son père Pierre Brasseur dans les années 1960, est devenue le restaurant « Les Plaisirs », reconnu localement et récompensé d’un Bib Gourmand du guide Michelin. Lieu de souvenirs et d’objets personnels du clan Brasseur, l’établissement attire autant les amateurs de terroir que les visiteurs curieux de l’histoire du cinéma.

Né le 15 juin 1936 à Neuilly-sur-Seine, Claude Brasseur est issu d’une dynastie d’artistes : fils de Pierre Brasseur et d’Odette Joyeux, il a transmis la passion de la scène à son propre fils, Alexandre Brasseur. Sa carrière, qui s’étend sur plus de soixante ans, comprend plus de 110 films et plus de 35 pièces de théâtre. Doublement primé aux César, il restera associé à des titres populaires comme La Boum, Camping, Vidocq ou Un éléphant ça trompe énormément.

L’enfance de l’acteur fut marquée par l’éloignement parental et des séjours en pension ; une douleur qu’il a évoquée sans amertume, expliquant : « J’ai eu des parents, mais je n’ai pas eu de papa ou maman ». Malgré ce parcours, il se définissait volontiers comme « un artisan » plutôt qu’un artiste, et a construit une carrière durable tant au cinéma qu’à la télévision.

De la maison de famille au restaurant : mémoire, cuisine et convivialité à Peillon

Perché au-dessus de Nice, le village médiéval de Peillon se caractérise par ses ruelles pavées et ses maisons de pierre. C’est dans ce décor que Pierre Brasseur acquiert, au début des années 1960, une bâtisse qui devient rapidement un point de rassemblement pour la famille et leurs amis : repas, soirées et retrouvailles marquent la vie du lieu. Après le décès de Pierre Brasseur en 1972, Claude hérite de la maison avant qu’elle ne soit vendue, en 1980, à la famille Clavel.

Transformée en 2010 par ses nouveaux propriétaires, l’ancienne demeure abrite depuis le restaurant Les Plaisirs. L’enseigne a conservé des éléments visibles de son passé : photos de famille, un clap de cinéma et quelques souvenirs évoquant le clan Brasseur. Une ardoise à l’entrée mentionne explicitement qu’il s’agit de l’ancienne maison de Pierre et Claude Brasseur, reliant l’adresse à l’histoire du cinéma français.

Aux commandes, Romain Clavel-Millo affirme vouloir préserver « l’histoire » et l’esprit de convivialité qui caractérisaient la maison. La carte met en avant des produits locaux et une cuisine du terroir renouvelée selon les saisons. Le Bib Gourmand, distinction du guide Michelin, récompense précisément ce type d’établissement pour la qualité de sa cuisine associée à un bon rapport qualité-prix.

Le restaurant attire une clientèle variée : habitants du secteur, amateurs de gastronomie et visiteurs sensibles à la mémoire des lieux. Alexandre Brasseur y revient régulièrement ; il a raconté avec émotion un dernier moment partagé avec son père, une promenade dans le Paris qu’il aimait suivie d’un verre boulevard Saint‑Germain. L’ancienne maison, devenue table renommée, porte désormais un nom et des objets qui rappellent les repas et les instants de vie de la famille Brasseur.