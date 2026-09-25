Savè: le maire effectue une descente sur le terrain pour sensibiliser à la libération des abords de la RNIE 2

La gestion du domaine public routier mobilise les autorités communales dans le département des Collines.

Ce jeudi 24 septembre 2026, le maire de Savè, Rafiou Challa, a conduit une descente de terrain ciblée sur la Route nationale inter-États numéro 2 (RNIE 2), entre l’arrêt de bus et la station Oryx. L’objectif de cette démarche était d’inviter fermement les commerçants et artisans à libérer les trottoirs et emprises réservés à la circulation, alors que plusieurs installations informelles avaient réapparu sur des périmètres précédemment assainis.

​Loin d’engager une intervention de force immédiate, l’édile a privilégié une phase d’échange et d’explication pédagogique avec les riverains. La municipalité souligne que l’encombrement continu de cet axe majeur compromet la sécurité des usagers de la route, rétrécit la chaussée et accroît le danger pour les piétons.

Selon La Nouvelle Tribune, Rafiou Challa a également profité de cette visite pour exhorter les habitants à cesser les dépôts sauvages d’immondices sur la voie publique, rappelant qu’un système de ramassage des ordures ménagères confié à une organisation non gouvernementale est actuellement en phase pilote dans l’arrondissement de Plateau.

​La modernisation des grands corridors nationaux en toile de fond

​Cette opération de sensibilisation prend une résonance particulière face aux chantiers d’envergure engagés sur la RNIE 2, véritable artère vitale reliant Cotonou au nord du pays. Le 9 septembre dernier, le gouvernement béninois et le Millennium Challenge Corporation ont ainsi donné le coup d’envoi des travaux de reconstruction en 2×2 voies de la section Sètto-Dassa-Zoumè sur 39,45 kilomètres, un projet intégrant un nouveau pont sur le fleuve Zou et une station moderne de péage-pesage.

Alors que l’axe Cotonou-Allada-Bohicon-Dassa doit également faire l’objet de dédoublements similaires, les communes traversées cherchent à préserver l’intégrité de leurs réserves routières, à l’image des mesures coercitives lancées le 21 septembre par la mairie de Cotonou contre les garages sauvages et les véhicules en fourrière.