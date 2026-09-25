Ouattara nomme la veuve d’Hamed Bakayoko au Conseil constitutionnel

L’avocate rejoint la juridiction chargée de contrôler les lois et les élections. Deux magistrats sont nommés à ses côtés, tandis que les sommets du Conseil supérieur de la magistrature et du parquet général changent aussi de titulaire.

Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé Yolande Nda Tano épouse Bakayoko, avocate et veuve de l’ancien Premier ministre Hamed Bakayoko, conseillère au Conseil constitutionnel. Son mandat de six ans débutera le 1er octobre 2026, selon le communiqué présidentiel publié le 23 septembre.

Ali Yeo et Mamadou Diakité, tous deux magistrats hors hiérarchie, rejoignent également la juridiction. Le Conseil constitutionnel contrôle notamment l’éligibilité des candidats à la présidentielle, les contestations électorales et la conformité des lois à la Constitution. Ses conseillers prêtent serment avant leur entrée en fonction et leur mandat n’est pas renouvelable.

Les décrets signés le même jour portent aussi Kadjo Fodjo Abo à la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Il occupait jusque-là les fonctions d’inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires.

Théodore René François Kouassi Komoin devient, pour sa part, procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d’État.