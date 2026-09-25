Grand Chelem : après son match achevé à 3 h 33, Alcaraz réclame une limite à 23 heures

L’Espagnol estime que les rencontres nocturnes nuisent à la récupération des joueurs et éloignent une partie du public.

Carlos Alcaraz a demandé jeudi 24 septembre, à Londres, que les matches des quatre tournois du Grand Chelem s’achèvent au plus tard à 23 heures. Le septuple vainqueur en Majeur s’exprimait à la veille de la Laver Cup.

Selon lui, une rencontre terminée au milieu de la nuit repousse le retour à l’hôtel et le coucher jusqu’au petit matin, au détriment de la récupération. Il estime aussi que ces horaires font partir des spectateurs et réduisent l’audience. L’USTA, organisatrice de l’US Open, n’avait pas répondu aux demandes de réaction de Reuters et de Front Office Sports, mais a indiqué qu’elle examinerait ses options de programmation.

La demande d’Alcaraz intervient après son quart de finale perdu contre Ben Shelton à l’US Open. Commencé à 23 h 05, le match a duré 4 h 28 et s’est achevé à 3 h 33, un record pour le tournoi new-yorkais. Shelton s’est imposé 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6.

Trois autres rencontres de l’US Open 2026 se sont terminées après 2 heures durant la première semaine et le match entre Venus Williams et Sofia Kenin a débuté à 0 h 13. Wimbledon applique déjà un couvre-feu à 23 heures, tandis que Roland-Garros limite sa session nocturne à une rencontre.