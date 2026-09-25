Ukraine : Washington propose une réunion à trois avec la Russie aux Émirats

Les États-Unis ont proposé une réunion technique avec l’Ukraine et la Russie aux Émirats arabes unis. Aucune date n’est fixée, mais le Kremlin estime qu’un tel échange pourrait se tenir prochainement.

Les États-Unis cherchent à réunir des représentants ukrainiens et russes aux Émirats arabes unis pour relancer les efforts diplomatiques autour de la guerre en Ukraine.

Volodymyr Zelensky a indiqué vendredi 25 septembre que Washington avait proposé un format technique à trois. Les Émirats sont envisagés comme lieu d’accueil, mais Kyiv attend encore une proposition américaine sur la date.

Le Kremlin a affirmé le même jour qu’une réunion trilatérale avec l’Ukraine et les États-Unis pourrait se tenir prochainement. Cet accord de principe reste toutefois sans calendrier ni confirmation publique des autorités américaines ou émiraties.

Cette initiative fait suite aux échanges entre Zelensky et Donald Trump en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Des négociateurs ukrainiens et américains ont ensuite travaillé sur les modalités. Le président ukrainien a indiqué que Washington devait consulter Moscou avant une nouvelle évaluation du dossier sous dix jours.

Selon Zelensky, les discussions portent aussi sur un arrêt réciproque des frappes visant les infrastructures énergétiques et sur la réouverture du corridor céréalier en mer Noire. Kyiv se dit prêt à suspendre ses attaques contre les installations énergétiques russes si Moscou prend le même engagement.