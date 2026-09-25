CAN 2027 (Q): Maroc-Gabon, Burkina Faso-Bénin, les affiches de ce vendredi

Plusieurs rencontres des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027 sont programmées ce vendredi. Du Nigeria au Maroc, en passant par l’Égypte, l’Algérie et le Bénin, plusieurs sélections africaines entrent en lice.

Les éliminatoires de la CAN 2027 se poursuivent ce vendredi avec un programme particulièrement chargé à travers le continent. Plusieurs affiches retiennent notamment l’attention. Le Nigeria reçoit Madagascar au stade international Godswill Akpabio d’Uyo. De son côté, le Mali accueille le Cap-Vert, tandis que le Maroc sera opposé au Gabon.

L’Égypte affrontera également l’Angola, alors que l’Algérie recevra la Zambie. Le Burkina Faso, pour sa part, sera aux prises avec le Bénin. D’autres rencontres sont également prévues au cours de la journée, avec notamment Rwanda-Libéria, Malawi-Soudan du Sud, Gambie-Somalie, Niger-Lesotho et Mozambique-Sénégal.

Le programme complet