Éliminatoires CAN 2027 : Sessi d’Almeida, capitaine du Bénin pour la première fois face au Burkina Faso

Privés de Steve Mounié, les Guépards confieront le brassard à Sessi d’Almeida contre les Étalons, vendredi à Ouagadougou, pour leur entrée dans les qualifications.

Sessi d’Almeida portera le brassard du Bénin pour la première fois de sa carrière internationale, vendredi 25 septembre contre le Burkina Faso au stade du 4-Août de Ouagadougou. Le milieu de terrain l’a confirmé jeudi lors de la conférence de presse précédant cette première journée des éliminatoires de la CAN 2027.

« Je suis heureux d’être capitaine pour la première fois et je vais tout donner en tant que premier guerrier sur le terrain », a déclaré le joueur de 30 ans. Il a également assuré que les Guépards abordaient cette entrée en lice avec confiance malgré plusieurs absences.

D’Almeida remplace dans ce rôle Steve Mounié, capitaine habituel de la sélection, indisponible sur blessure. Son expérience au milieu de terrain en fait l’un des principaux relais de Gernot Rohr pour cette rencontre face aux Étalons.

Le Bénin évolue dans le groupe F avec le Burkina Faso, la Mauritanie et la République centrafricaine. Avant le déplacement à Ouagadougou, Junior Olaïtan avait renvoyé la pression au Burkina Faso, qui joue cette première affiche à domicile.