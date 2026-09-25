Au Nigeria, les importations d’essence chutent de 26 % en août 2026

Les arrivages venus de l’étranger sont tombés à 14,6 millions de litres par jour, tandis que l’approvisionnement local a progressé. La baisse de 14 % de la consommation mesurée nuance toutefois ce basculement.

Les importations quotidiennes d’essence du Nigeria ont reculé de 26 % en août 2026, à 14,6 millions de litres contre 19,7 millions en juillet, selon le bulletin mensuel publié jeudi 24 septembre par l’Autorité nigériane de régulation du pétrole en aval et intermédiaire (NMDPRA).

Dans le même temps, les volumes d’origine locale reçus sur le marché ont augmenté de 39 %, passant de 25,8 à 35,9 millions de litres par jour. Toutes origines confondues, les arrivages ont progressé de 11 %, à 50,5 millions de litres quotidiens.

Le recul des importations ne traduit cependant pas uniquement leur remplacement par la production nationale. Les volumes sortis par camion, utilisés par le régulateur comme mesure de la consommation, ont baissé de 14 % pour s’établir à 41,5 millions de litres par jour en août.

La couverture des stocks ne s’est améliorée que légèrement, de 22,4 à 22,9 jours entre juillet et août. Ces deux indicateurs invitent à distinguer la hausse de l’offre locale d’une autosuffisance durable, que le seul recul mensuel des importations ne permet pas d’établir.

La raffinerie Dangote a fourni 35,87 millions de litres d’essence par jour au marché intérieur en août, d’après la NMDPRA. Les trois raffineries publiques de Port Harcourt, Warri et Kaduna sont restées sans production pendant la période.