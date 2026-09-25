Quatre grandes ligues veulent limiter la concentration des pouvoirs à la FIFA

La Premier League, la Liga, la Serie A et la Bundesliga réclament un organe permanent associant fédérations, clubs, ligues et joueurs aux décisions structurantes du football.

La Premier League, la Liga, la Serie A et la Bundesliga ont demandé vendredi 25 septembre une refonte de la gouvernance de la FIFA afin de réduire la concentration de ses pouvoirs réglementaires, commerciaux et politiques.

Dans une déclaration commune, les quatre ligues proposent trois changements. Elles veulent d’abord créer une instance permanente représentant les fédérations nationales, les ligues, les clubs ainsi que les joueurs et joueuses. Son accord serait requis pour les décisions touchant notamment au calendrier, aux relations de travail, aux compétitions et aux actifs fondamentaux du football.

Les signataires demandent ensuite que les grandes décisions reposent sur des données publiées, une évaluation indépendante de leurs effets et une consultation des parties concernées. Ils réclament aussi une séparation nette entre le rôle de régulateur de la FIFA et ses intérêts commerciaux comme organisatrice de compétitions, avec des organes indépendants pour l’éthique, la supervision financière et les élections.

Cette prise de position intervient après l’abandon du projet FIFA Football Economy, qui prévoyait d’ouvrir à des investisseurs privés une partie des actifs commerciaux de l’instance. Selon les quatre ligues, le retrait de ce projet ne règle pas les conditions de gouvernance qui l’avaient rendu possible.

Les ligues invitent les candidats à la présidence de la FIFA à soutenir ces engagements et demandent qu’une convention sur la gouvernance soit convoquée dans les cent premiers jours du prochain mandat. Le rapport final devrait être rendu dans les six mois. La date limite des candidatures est fixée au 18 novembre, avant l’élection prévue en mars 2027 au Maroc.