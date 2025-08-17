Athènes: saisie record d’une demi-tonne de khat à l’aéroport

Les autorités de l’aéroport international d’Athènes ont annoncé, dimanche 17 août, la plus importante saisie de khat jamais réalisée en Grèce : une demi-tonne de cette plante aux effets euphorisants, prisée au Yémen et dans la Corne de l’Afrique (Éthiopie, Somalie). Les paquets de feuilles séchées ont été découverts lors d’un contrôle aléatoire mené par les douanes de l’aéroport. Selon l’agence de presse grecque ANA (Athens News Agency), relayée par l’AFP, le khat était dissimulé dans quatre conteneurs de marchandises déclarés comme contenant des rideaux, draps et tissus, en transit depuis Israël à destination des États-Unis.