Arthur Masuaku prêté au RC Lens

Rentré blessé de la Coupe d’Afrique des nations avec les Léopards et annoncé indisponible pendant un mois, Arthur Masuaku retrouve désormais les terrains et va achever la saison 2025-2026 en Ligue 1 avec son club formateur, le RC Lens, pour les six dernières journées après un accord trouvé entre Sunderland et le club lensois.

Le latéral gauche congolais, passé par Sunderland en Premier League, est attendu à Lens pour renforcer un poste que le club souhaite solidifier en vue de la fin de saison. Le RC Lens, actuellement deuxième du championnat de France, traverse une période délicate après sa défaite au Vélodrome qui lui a coûté le fauteuil de leader ; la direction sportivedes Sang et Or a donc activé les moyens nécessaires pour rapatrier un élément expérimenté.

Le retour de Masuaku sur les bords du bassin minier a été mis en scène par le club lensois, qui a utilisé une référence au film « Retour dans le passé » pour illustrer la symbolique du come-back d’un ancien joueur formé au club. Arthur Masuaku a effectivement évolué au RC Lens durant cinq ans, de 2003 à 2008, avant de poursuivre sa formation et sa carrière ailleurs.

Parcours et rôle attendu

Après son passage initial au centre de formation du RC Lens, Masuaku a rejoint Valenciennes où il a d’abord évolué avec la réserve pendant une saison. De retour en 2013, il a été intégré au groupe professionnel de Valenciennes en Ligue 2 pour la saison 2013-2014, durant laquelle il a été titularisé à 24 reprises, inscrit un but et délivré quatre passes décisives malgré une saison marquée par des difficultés collectives et la relégation du club.

La relégation de Valenciennes a ouvert la voie à un départ vers l’Olympiakos, club avec lequel Masuaku a remporté le championnat grec et la coupe nationale, renforçant ainsi son palmarès avant son engagement en Angleterre et son passage à Sunderland.

Pour le RC Lens, l’arrivée tardive de Masuaku doit contribuer à « rééquilibrer l’effectif » à un poste clé. Jean-Louis Leca, présent dans l’encadrement lensois, a expliqué que la signature visait à apporter « un latéral gauche d’expérience, capable d’être solide dans les tâches défensives tout en apportant de la qualité dans l’animation offensive ». Il a également souligné la période d’adaptation inhérente à une arrivée en cours de saison tout en mettant en avant la connaissance du club par le joueur : « Ces dernières saisons, il s’est notamment imposé comme un défenseur confirmé de Premier League. Arriver en cours de saison nécessite toujours une période d’adaptation, mais Arthur a l’avantage de bien connaître le club, son identité et son environnement », déclare-t-il.