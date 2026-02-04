Arsène Mosca sur Jean Dujardin et Alexandra Lamy ‘La rupture c’est son truc’

Jean Dujardin, passé des cafés-théâtres aux marches d’Hollywood, voit aujourd’hui certains aspects de sa vie privée revenir sur le devant de la scène après les confidences d’un proche : Arsène Mosca, ancien partenaire dans Un Gars, Une Fille et témoin à son mariage avec Alexandra Lamy, décrit la rupture comme une constante chez l’acteur en déclarant « La rupture c’est son truc… » lors d’un entretien récent.

Avant de devenir une figure majeure du cinéma français, Dujardin a multiplié les scènes modestes et les passages télévisés. Il a notamment participé à Graines de star sur M6, présenté alors par Laurent Boyer, où il se faisait remarquer avec des personnages fantaisistes et attachants. C’est à cette époque qu’il crée le personnage du surfeur de Nice, Brice, qui deviendra emblématique.

La notoriété nationale commence véritablement à poindre lorsqu’il rejoint le collectif Nous ç Nous, aux côtés notamment de Bruno Salomone. Le groupe enchaîne sketchs et parodies et permet à Dujardin de se faire repérer pour son « talent brut », selon les observateurs de l’époque.

De la télévision au couple médiatique : rencontres et ruptures

En 1999, Un Gars, Une Fille arrive sur France 2 sous la forme de pastilles humoristiques placées avant le journal de 20h. Le format met en scène un couple dont les protagonistes conservent leurs prénoms réels, Jean et Alex. Alexandra Lamy, initialement jugée insuffisante lors d’un premier essai, est finalement rappelée et choisie pour interpréter la Fille. La complicité à l’écran débouche sur une relation amoureuse dans la vie réelle.

Si la série se conclut, dans la fiction, sur le mariage des personnages en 2003, Jean Dujardin et Alexandra Lamy officialisent leur relation plus tard et se marient en 2009. La trajectoire professionnelle des deux acteurs diverge ensuite : Dujardin obtient un Oscar en 2012, tandis que la carrière de Lamy marque moins fortement les esprits. Le couple se sépare et divorce en 2014.

Les confidences d’Arsène Mosca, comédien ayant joué dans Un Gars, Une Fille et témoin au mariage, apportent un éclairage intime sur ces ruptures successives. Dans un entretien accordé à Jordan De Luxe, Mosca assure : « La rupture c’est son truc… » et précise qu’il a contacté Dujardin après l’annonce de la séparation avec Nathalie Péchalat sans chercher à connaître les raisons : « Je l’ai appelé pour savoir si c’était vrai. Et je n’ai pas demandé la raison, je ne voulais pas la savoir. »

Mosca ajoute qu’il était particulièrement attaché à Alexandra Lamy : « J’adorais Alex, j’étais témoin de leur mariage en plus. Ce n’est pas qu’on ménage la chèvre et le chou, mais on ne peut pas être pour l’un et l’autre. Je ne voulais pas être contre Alex et je me suis battu pour ça moralement parce que c’est une pote. »

Sur le plan personnel, la chronologie rappelée par Mosca inclut également la séparation de Dujardin d’avec Nathalie Péchalat en 2025, évoquée au cours du même échange. En tant qu’acteur, Mosca souligne enfin une anecdote tirée de la série : lors d’une courte rupture entre Jean et Alex dans Un Gars, Une Fille, le personnage joué par Mosca tente de séduire l’ex de « Loulou », surnommée « Chouchou ».