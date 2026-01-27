Arsenal sans Timber et Saliba pour affronter Kairat Almaty

Arsenal devra composer sans William Saliba et Jurrien Timber pour la réception du Kairat Almaty mercredi à 20h GMT, a confirmé Mikel Arteta en conférence de presse au centre de formation de Sobha Realty. Les deux défenseurs n’ont pas pris part à l’entraînement mardi matin et seront indisponibles pour la 8e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Interrogé sur l’absence des deux joueurs, l’entraîneur espagnol a répondu sobrement : « Non, ceux-ci ne sont pas (disponibles) ». Il a précisé qu’il s’agissait d’une mesure visant à préparer différemment les joueurs touchés afin de les remettre dans les meilleures conditions possibles pour les prochains rendez‑vous, en particulier le match de championnat du week‑end.

Outre Saliba et Timber, Arsenal enregistre deux autres absences majeures pour cette dernière journée de la phase de poules : Mikel Merino et Declan Rice sont suspendus après avoir accumulé trois cartons jaunes au cours des sept premières rencontres de la poule.

Gestion de l’effectif et rotation au programme

Face à ce quatuor d’absents, Arteta a rappelé que la gestion de l’effectif est une composante permanente de la saison : « Cela a été le cas pendant les sept premiers mois de la compétition. Que ce soit pour cette compétition, le championnat national et la Ligue des champions, ou encore pour les joueurs internationaux évoluant pour leurs pays. »

Le technicien a souligné que l’entraînement de mardi offrait « une bonne occasion maintenant de faire un travail différent avec eux pour les mettre dans le meilleur état possible pour le week‑end, espérons‑le. » Ces propos indiquent une prise de précaution dans la gestion des temps de jeu et de la récupération des cadres de l’équipe.

Arteta a assuré qu’il n’entendait pas utiliser les absences comme prétexte : « Il n’y a rien de nouveau. La bonne nouvelle, c’est que nous récupérons également quelques joueurs qui vont nous être utiles. Nous y sommes habitués, donc ce ne sera jamais une excuse. »

Le manager a par ailleurs évoqué la profondeur du groupe, qu’il juge supérieure à celle qu’il a connue depuis son arrivée en 2019, en mettant en avant la qualité des joueurs et du staff. « C’est la seule solution, ce n’est pas une question de chiffres, c’est une question de qualité des joueurs et du personnel que nous avons. »

Arteta a répété sa confiance dans la capacité du club à gérer les rotations et les aléas liés aux compétitions multiples, tout en anticipant le recours à des joueurs disponibles pour maintenir la compétitivité de l’équipe.

Pour la rencontre contre Kairat Almaty, prévue mercredi à 20h GMT, Arsenal alignera donc un onze remanié compte tenu des indisponibilités et des suspensions annoncées.