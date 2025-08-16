PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Après Trump-Poutine, Viktor Orbán : «Le monde est plus sûr qu’hier»

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Riazan : onze morts après l’explosion d’une usine d’armement

Trump rejette un cessez‑le‑feu immédiat en Ukraine et exige un «accord de paix»

Pakistan: la mousson fait plus de 300 morts en 48 heures

Air Canada : hôtesses et stewards en grève, vols suspendus

Trump informe Zelensky et plusieurs dirigeants européens du résultat de sa rencontre avec Poutine

Guerre en Ukraine : Trump met l’accord entre les mains de Zelensky

Kingsley Coman, international français, quitte le Bayern pour Al‑Nassr

Incendies au Portugal: le président confirme un premier mort dans l’est

Klaus Schwab blanchi par le conseil d’administration du Forum économique mondial

Accident de train au Danemark : un mort et plusieurs blessés, selon la police

VOIR TOUS LES FLASHS

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, l’un des rares dirigeants européens proches du Kremlin, a salué samedi 16 août la rencontre entre les présidents américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, qui s’est achevée par des déclarations engageantes mais sans annonce d’un plan de paix pour l’Ukraine, écrit l’AFP. «Pendant des années, nous avons vu les deux plus grandes puissances nucléaires démanteler le cadre de leur coopération et échanger des messages hostiles. C’est désormais terminé. Aujourd’hui, le monde est plus sûr qu’hier», a-t-il déclaré sur le réseau social X (anciennement Twitter), au lendemain du sommet en Alaska.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!