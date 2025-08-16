Après Trump-Poutine, Viktor Orbán : «Le monde est plus sûr qu’hier»

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, l’un des rares dirigeants européens proches du Kremlin, a salué samedi 16 août la rencontre entre les présidents américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, qui s’est achevée par des déclarations engageantes mais sans annonce d’un plan de paix pour l’Ukraine, écrit l’AFP. «Pendant des années, nous avons vu les deux plus grandes puissances nucléaires démanteler le cadre de leur coopération et échanger des messages hostiles. C’est désormais terminé. Aujourd’hui, le monde est plus sûr qu’hier», a-t-il déclaré sur le réseau social X (anciennement Twitter), au lendemain du sommet en Alaska.