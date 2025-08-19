PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Antisémitisme : Paris à Netanyahu — «La France n’a pas de leçons à recevoir»

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Ukraine : l’OTAN réunit ses chefs d’état-major en visioconférence mercredi 20 août

Julio César Chávez Jr expulsé des États-Unis, arrêté au Mexique

Gaza : Israël reste ferme sur la libération de «tous les otages» (source gouvernementale)

Mali: ex-Premier ministre Choguel Maïga inculpé et placé en détention

Pendant un appel avec Trump, Poutine a proposé de recevoir Zelensky à Moscou

Benyamin Netanyahu accuse Emmanuel Macron d’alimenter l’antisémitisme et l’enjoint d’agir avant fin septembre

Kiev : la Russie a rendu 1 000 corps de soldats ukrainiens

Espagne: plus de 1 100 décès liés à la récente canicule

Mousson meurtrière au Pakistan, près de 400 morts

Air Canada reprend progressivement ses activités après la fin de la grève

VOIR TOUS LES FLASHS

En réponse à Benyamin Netanyahu, Paris affirme que la France « n’a pas de leçons à recevoir » en matière d’antisémitisme.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!