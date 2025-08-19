Antisémitisme : Paris à Netanyahu — «La France n’a pas de leçons à recevoir»

PolitiqueEconomieSécuritéDiplomatieCultureEnvironnementConseil des ministresFaits diversCommuniqué En BrèveAntisémitisme : Paris à Netanyahu — «La France n’a pas de leçons à recevoir»Par BENIN WEB TV19 Août 2025 à 19:56PartagerFacebookTwitterWhatsAppTelegramE-mailImprimer TOUTES LES DÉPÊCHESUkraine : l’OTAN réunit ses chefs d’état-major en visioconférence mercredi 20 aoûtJulio César Chávez Jr expulsé des États-Unis, arrêté au MexiqueGaza : Israël reste ferme sur la libération de «tous les otages» (source gouvernementale)Mali: ex-Premier ministre Choguel Maïga inculpé et placé en détentionPendant un appel avec Trump, Poutine a proposé de recevoir Zelensky à MoscouBenyamin Netanyahu accuse Emmanuel Macron d’alimenter l’antisémitisme et l’enjoint d’agir avant fin septembreKiev : la Russie a rendu 1 000 corps de soldats ukrainiensEspagne: plus de 1 100 décès liés à la récente caniculeMousson meurtrière au Pakistan, près de 400 mortsAir Canada reprend progressivement ses activités après la fin de la grèveVOIR TOUS LES FLASHSEn réponse à Benyamin Netanyahu, Paris affirme que la France « n’a pas de leçons à recevoir » en matière d’antisémitisme. LAISSER UN COMMENTAIRE Annuler la réponseCommenter :S'il vous plaît entrez votre commentaire! Nom :*S'il vous plaît entrez votre nom ici Email :*Vous avez entré une adresse email incorrecte!Veuillez entrer votre adresse email ici Enregistrer mon nom, email et site web dans ce navigateur pour la prochaine fois que je commenterai. Captcha verification failed!Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!