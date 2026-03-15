Anne Hidalgo : quel montant pour le successeur à la mairie de Paris

Anne Hidalgo ne briguera pas un troisième mandat lors des municipales de 2026, rompant ainsi après douze ans la continuité à la tête de la capitale. Dans ce contexte, la question de la rémunération du maire de Paris revient régulièrement : l’indemnité mensuelle brute est fixée à 9 719,77 euros, soit environ 6 984,20 euros net avant impôt et près de 4 901,94 euros net après prélèvement à la source, selon les données publiées par la Ville de Paris en 2025.

Diriger Paris, ville de plus de deux millions d’habitants et d’enjeux lourds en matière d’urbanisme, transports et finances, est une fonction hautement exposée. Mais la rémunération du maire n’est pas un salaire au sens classique : il s’agit d’une indemnité de fonction encadrée par la législation française.

Élue pour la première fois en 2014 puis réélue en 2020, Anne Hidalgo quittera l’Hôtel de Ville après deux mandats et douze années au poste de maire. La fin de son mandat relance le débat sur les conditions matérielles liées à la charge municipale et sur les niveaux d’indemnités versées aux élus parisiens.

Maire de Paris : une indemnité encadrée par le Code et plafonnée

En France, les indemnités des élus locaux sont strictement régulées par le Code général des collectivités territoriales. L’indemnité du maire de Paris correspond au plafond autorisé pour les grandes villes : 9 719,77 euros brut par mois. Le calcul du net prend en compte les cotisations sociales et le prélèvement à la source, aboutissant aux montants publiés par la Ville de Paris en 2025.

La loi fixe un maximum national pour les indemnités locales, qui équivaut à une fois et demie l’indemnité parlementaire. Ce mécanisme vise à limiter l’ampleur des rémunérations pour les élus cumulant fonctions et mandats, en encadrant le montant maximal susceptible d’être perçu.

Outre le maire, la municipalité de Paris indemnise différents responsables selon leurs attributions. Les maires d’arrondissement perçoivent environ 5 960,26 euros brut par mois. Les adjoints au maire, chargés de dossiers tels que l’urbanisme, les transports ou le logement, touchent également environ 5 960,26 euros brut mensuels.

Les conseillers de Paris délégués bénéficient d’une indemnité d’environ 5 061,08 euros brut par mois, tandis que les conseillers de Paris reçoivent environ 4 526,71 euros brut mensuels. Ces montants publiés par la Ville peuvent varier en fonction des responsabilités exercées et des cumuls de mandats éventuels.

La distinction entre indemnité et salaire est au cœur des règles applicables aux élus locaux : l’indemnité vise à compenser l’exercice d’une fonction publique locale et reste soumise à des plafonnements légaux. Les chiffres détaillés et les modalités de calcul figurent dans les publications officielles de la mairie et dans les textes encadrant les indemnités des élus.