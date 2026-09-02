Angola : l’État mise sur le numérique et la cantine scolaire pour transformer son école

Près de 9,8 millions d'élèves ont fait leur rentrée le 31 août en Angola, alors que l'État étend un programme d'alimentation scolaire à trois millions d'enfants et déploie le numérique dans dix provinces.

Plus de 9,8 millions d’élèves ont fait leur rentrée le 31 août 2026 dans les 18 provinces d’Angola, à l’occasion du lancement de l’année scolaire 2026-2027. Après avoir longtemps privilégié la massification de l’accès à l’école, l’État angolais engage désormais une réforme combinant extension des cantines scolaires et déploiement du numérique, afin de répondre aux fragilités persistantes de son système éducatif, selon des informations relayées par l’Agence Angola Press (ANGOP) et reprises par l’Agence Ecofin.

Le Programme national d’alimentation scolaire (PNAS) est ainsi étendu à trois millions d’enfants, du préscolaire au primaire, en priorité dans les municipalités les plus vulnérables. Ce programme, confirmé par l’agence de presse publique ANGOP, vise à réduire l’absentéisme et le décrochage scolaire liés aux difficultés économiques des familles.

En parallèle, le « Projeto Escola Digital » prévoit la mise en place de salles connectées et de bibliothèques numériques intégrant des contenus construits avec l’intelligence artificielle dans dix provinces du pays. Le projet doit permettre la modernisation de 1 100 écoles, avec un recours à des équipements solaires pour les établissements situés dans des zones non raccordées au réseau électrique.

Le pays compte aujourd’hui plus de 237 000 enseignants pour environ 12 000 écoles. Après avoir recruté 8 653 enseignants au cours de l’année scolaire 2023-2024, les autorités angolaises ont lancé une nouvelle campagne de recrutement portant sur 9 000 postes supplémentaires, dont 8 000 instructeurs, dans un contexte où l’UNESCO évalue à 15 millions le nombre d’enseignants supplémentaires nécessaires en Afrique subsaharienne d’ici 2030.

Des projets pilotes ciblés à Luanda et ailleurs dans le pays

Un programme pilote baptisé « Apprendre au bon âge » a déjà touché 55 000 élèves dans 73 établissements, avec la formation de 422 enseignants, dans le but de réduire les retards scolaires accumulés par une partie des élèves angolais.

À Luanda, huit écoles sont en cours de réhabilitation pour créer 242 salles de classe supplémentaires, destinées à accueillir 29 000 élèves. Ces travaux s’inscrivent dans l’effort plus large de l’État pour résorber le déficit d’infrastructures scolaires dans la capitale, où la pression démographique reste la plus forte du pays.