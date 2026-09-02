Affaire Patrick Bruel : le chanteur annule sa tournée, deux nouveaux témoignages relancent l’enquête

Mis en examen depuis juin pour violences sexuelles et visé par 32 plaintes, Patrick Bruel a annulé sa tournée d'automne. Une ancienne attachée de presse et Helena Noguerra ont depuis témoigné auprès des enquêteurs.

Le chanteur français Patrick Bruel, mis en examen depuis le 10 juin 2026 pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a annoncé le 1er septembre l’annulation de sa tournée d’automne « Alors regarde 35 ». Deux nouveaux témoignages sont venus s’ajouter ces derniers jours au dossier qui vise l’artiste de 67 ans : celui d’une ancienne attachée de presse évoquant des faits présumés remontant à 1993, rapporté par Paris Match, et celui de la comédienne et chanteuse Helena Noguerra, entendue par les enquêteurs.

Selon les informations recoupées par plusieurs médias, 32 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées contre le chanteur. Il a été mis en examen le 10 juin dans quatre dossiers distincts pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, et bénéficie du statut de témoin assisté dans quatre autres procédures. Patrick Bruel conteste les faits qui lui sont reprochés et entend se défendre devant la justice.

La tournée annulée, qui devait débuter le 2 octobre à Chartres, comptait 35 dates prévues principalement en France ainsi qu’à Bruxelles et à Genève. Dans un message publié sur Instagram, l’artiste a expliqué faire « le choix de l’apaisement », tout en précisant que cette décision « ne signifie pas qu’il renonce à se défendre devant la justice ». L’annonce intervient après plusieurs mois de controverse, alors que des maires de villes-étapes s’étaient opposés à la tenue des concerts, une position soutenue par la ministre Aurore Bergé.

Au lendemain de cette annonce, deux témoignages supplémentaires ont été rendus publics par la presse, relançant l’affaire à quelques jours de la rentrée judiciaire.

Le témoignage d’une ancienne attachée de presse remonte à 1993

Selon des révélations de Paris Match, une jeune attachée de presse travaillant à l’époque pour le Tournoi des personnalités de Roland-Garros, présentée sous le prénom d’emprunt « Valérie », affirme avoir été confrontée à des gestes déplacés de Patrick Bruel en mai 1993, alors qu’elle avait 22 ans. Elle a choisi de porter son témoignage par l’intermédiaire de son avocate, Maître Guedj-Benayoun.

Selon son récit relayé par l’hebdomadaire, l’artiste l’aurait suivie dans une réserve où étaient stockés des cadeaux destinés aux participants du tournoi, avant de la bloquer contre des cartons en lui tenant des propos insistants. Elle affirme avoir repoussé ces avances à plusieurs reprises durant les trois jours de l’événement. Ce témoignage n’a pas, à ce stade, été confirmé de façon indépendante par d’autres sources.

Helena Noguerra accuse à son tour

Dans une lettre adressée au parquet de Corse en 2022, la comédienne et chanteuse Helena Noguerra, sœur de la chanteuse Lio, avait déjà affirmé son soutien aux plaignantes en indiquant avoir elle-même été victime d’un geste déplacé de Patrick Bruel dans une loge, au début des années 2000. Elle a été entendue par les enquêteurs le 4 juin 2026 et leur a décrit une scène où l’artiste aurait, selon ses mots, « soulevé sa jupe ». Les faits qu’elle rapporte sont aujourd’hui prescrits et elle n’a pas déposé plainte à titre personnel.

Helena Noguerra a dénoncé sur Instagram la divulgation de son audition, qu’elle pensait couverte par le secret de l’enquête : « J’ai témoigné à la police dans le cadre d’une enquête sur Monsieur Bruel il y a plusieurs mois. La justice m’a promis le secret. Quelqu’un a vendu mon témoignage à la presse qui s’en empare sans aucune morale. Je n’ai pas consenti à cela », a-t-elle écrit, précisant avoir accepté de témoigner pour soutenir les femmes qui avaient déjà pris la parole.

De son côté, l’avocat de Patrick Bruel maintient que l’annulation de la tournée « n’est pas un aveu » et que son client continuera de contester l’ensemble des accusations devant la justice.