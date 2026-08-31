Tunisie : 145 nouveaux inspecteurs du primaire diplômés après une décennie sans recrutement

Le ministre tunisien de l'Éducation a présidé samedi la remise de diplômes de 145 inspecteurs du primaire à Nabeul, mettant fin à une décennie sans recrutement dans ce corps clé de la réforme éducative 2026-2030.

En Tunisie, 145 nouveaux inspecteurs pédagogiques du primaire ont reçu leur diplôme samedi 29 août à Nabeul, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri. Cette promotion 2025-2026 met fin à une interruption de près d’une décennie dans le renouvellement de ce corps, resté figé depuis 2016, alors que le gouvernement tunisien engage une vaste réforme de l’école publique.

Parmi les lauréats figurent 99 spécialistes de l’arabe, 41 du français et 5 de l’anglais. Ce corps d’inspection est chargé de piloter et de contrôler la qualité de l’enseignement dans les écoles primaires publiques du pays.

Le retour de ces inspecteurs intervient dans le cadre d’une stratégie 2026-2030 qui prévoit une refonte des programmes scolaires, une révision du temps scolaire et une couverture numérique intégrale des écoles primaires d’ici 2030. Sur cinq ans, le ministère prévoit d’investir 1,5 milliard de dinars dans les infrastructures, avec plus de 5 500 interventions programmées dans environ 3 300 établissements. La seule enveloppe 2026 s’élève à 717 millions de dinars, soit environ 246 millions de dollars.

Ce renouvellement répond à un constat documenté par le ministère : le taux de réussite en fin de primaire atteignait 93,5 % lors de l’année scolaire 2024-2025, mais ce résultat progresse alors que le niveau général des élèves recule, faute d’un contrôle externe de qualité suffisant durant la décennie écoulée.