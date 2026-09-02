Meghan Markle écartée du casting de « The Gentlemen », la série Netflix de Guy Ritchie

Annoncée en discussion pour un rôle dans la troisième saison de la série Netflix « The Gentlemen », la duchesse de Sussex a finalement été écartée après une vive polémique au Royaume-Uni, où le couple Sussex vient d'annoncer son retour définitif.

Meghan Markle ne rejoindra pas le casting de la troisième saison de « The Gentlemen », la série policière du réalisateur britannique Guy Ritchie diffusée sur Netflix. Le site américain Deadline avait révélé, le 21 août 2026, que la duchesse de Sussex était en discussion pour un rôle dans la prochaine saison ; sa candidature a depuis été abandonnée, selon plusieurs médias américains et britanniques.

La biographe royale Tina Brown, ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair et du New Yorker, a été la première à annoncer ce retrait, le 23 août, dans sa lettre d’information en ligne. « La polémique au Royaume-Uni a été si intense qu’il est devenu intenable de poursuivre. Cela n’augure rien de bon pour le retour de Meghan au cinéma au Royaume-Uni », a-t-elle écrit, selon Fox News.

Les sites américains The Hollywood Reporter et Forbes, ainsi que le britannique IBTimes UK, ont ensuite confirmé ce retrait, évoquant une pression jugée trop forte pour permettre à Netflix de maintenir le projet en l’état. Ni Netflix, ni Guy Ritchie, ni l’entourage de Meghan Markle n’ont commenté ces informations.

Ce rôle aurait marqué le retour à l’écran de l’ancienne actrice de la série « Suits », qu’elle avait quittée en 2018 pour épouser le prince Harry et rejoindre la famille royale britannique. Le rebondissement intervient quelques jours après l’annonce, à la mi-août, du retour définitif du couple au Royaume-Uni après six années passées aux États-Unis, selon le Washington Post.

Un retour à l’écran qui interroge sur ses liens avec la famille royale

Avant l’annonce de ce retrait, la perspective d’un retour de Meghan Markle au cinéma avait relancé le débat sur les conséquences qu’un tel choix pourrait avoir sur ses relations avec la famille royale. Interrogée par le tabloïd britannique The Mirror le 26 août, l’experte en relations publiques Mayah Riaz a estimé qu’un retour à l’actorat pourrait au contraire profiter à l’image de la duchesse.

« Un retour au cinéma pourrait s’avérer intéressant pour Meghan, car cela la ramènerait à une identité antérieure à son entrée dans la famille royale », a-t-elle expliqué. Selon elle, renouer avec son ancien métier permettrait au public de la voir « à nouveau comme une actrice, et non plus uniquement comme la duchesse de Sussex », sans nécessairement nuire à ses rapports avec l’institution royale.

Mayah Riaz a toutefois précisé que le choix du premier projet serait déterminant pour la manière dont ce retour serait perçu par le public britannique. Avec l’abandon de sa candidature pour « The Gentlemen », Meghan Markle devra attendre une autre occasion pour retrouver le chemin des plateaux.