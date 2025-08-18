PAR PAYS
Amnesty : Israël mène à Gaza une campagne de famine délibérée

Amnesty International affirme dans un communiqué publié lundi 18 août qu’Israël mène à Gaza une « campagne de famine délibérée », une accusation relayée par l’AFP alors que l’ONU et de nombreuses ONG multiplient les mises en garde contre une famine imminente dans le territoire palestinien en guerre. Selon l’organisation de défense des droits humains, cette campagne détruit « systématiquement la santé, le bien‑être et le tissu social » à Gaza, constat établi après des entretiens avec 19 Palestiniens vivant dans des camps de déplacés et deux membres du personnel médical prenant en charge des enfants souffrant de malnutrition. Sollicités par l’agence de presse française, les ministères des Affaires étrangères et la chaîne de commandement militaire israéliens n’avaient pas fourni de réponse immédiate.

