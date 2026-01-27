Amedspor résilie le contrat de Cheikhou Kouyate

Cheikhou Kouyaté ne portera plus le maillot d’Amedspor après la résiliation à l’amiable de son contrat annoncée mardi 27 janvier 2026 par le club turc. Arrivé en septembre 2025 pour relancer sa carrière après plusieurs mois d’inactivité, le milieu de terrain sénégalais, âgé de 36 ans, a disputé neuf rencontres avec l’équipe, dont huit en Trendyol 1. Lig, le championnat de deuxième division turc.

La collaboration entre le joueur et Amedspor s’achève donc au terme d’une période de moins de cinq mois. Kouyaté avait rejoint le club dans un contexte de reprise d’activité sportive après une parenthèse loin des terrains, et sa présence a ponctué la première partie de la saison pour l’effectif de la formation turque. Le club indique avoir trouvé un accord mutuel pour mettre fin au contrat qui liait les deux parties.

Dans son communiqué officiel publié le 27 janvier 2026, Amedspor a exprimé sa gratitude envers le joueur. « Notre club a résilié le contrat de notre joueur professionnel Cheikhou Kouyaté d’un commun accord. Nous remercions Cheikhou Kouyaté pour ses efforts et son engagement au sein du club et lui souhaitons plein succès pour la suite de sa carrière », précise le texte diffusé par le club.

Détails et conséquences pour le club et le joueur

Au plan sportif, cette décision met fin à l’expérience de l’international sénégalais dans le Championnat de Deuxième Division turc. Amedspor, actuellement leader du classement, devra poursuivre la suite de la saison sans Kouyaté dans son effectif. Le club n’a pas communiqué d’informations supplémentaires sur les motifs précis de la rupture ni sur d’éventuelles indemnités ou modalités financières liées à la résiliation.

Du côté du joueur, la fin du contrat avec Amedspor ouvre la possibilité d’une reprise d’activité ailleurs. Le communiqué du club formule des vœux de réussite pour la suite de sa carrière, sans détailler les intentions professionnelles immédiates de Cheikhou Kouyaté ni d’éventuelles négociations en cours avec d’autres clubs. Aucune information complémentaire n’a été fournie sur une date effective de départ, sur des clauses particulières du contrat ou sur un éventuel rôle laissé vacant dans la composition de l’équipe par son départ.