Ambre de la Star Academy ne sent plus ses jambes lors de la demi-finale

Ambre, 18 ans et benjamine de la promotion, a été victime d’un malaise en direct lors de la demi-finale de la saison 13 de la Star Academy, une épreuve marquée par le stress et la fatigue. Qualifiée pour la finale après avoir affronté et devancé Victor, elle a raconté au lendemain du prime une perte de sensation dans les jambes et des épisodes de black-out au moment où l’émotion et la pression étaient à leur comble, notamment lors de la présence de l’invité Christophe Maé. La finale est programmée le 7 février, où elle retrouvera Léa.

Lors du débrief avec la coach vocale Marlène Schaff, Ambre a décrit un état de tension extrême : « J’étais très stressée à ce moment-là, c’était le début du prime, j’étais vraiment en tension. J’ai rarement été autant dans un état pareil avant les primes ». Elle a expliqué que l’accumulation du travail et l’exposition du direct ont contribué à une réaction physique notable, jusqu’à ressentir ne plus sentir ses jambes.

La candidate a précisé les symptômes ressentis pendant la prestation : « J’ai l’impression que parfois, mon corps me lâche. Il me lâche total. Jusqu’à la prestation de Christophe Maé, j’étais tellement en stress… Déjà, avant, je ne sentais plus mes jambes. Je ne les sentais plus ». Elle a également évoqué des black-out et une sensation d’apnée pendant toute la durée du prime.

Récit du malaise et accompagnement en coulisses

Le malaise d’Ambre est survenu sur un prime où l’enjeu était une place en finale et une visibilité maximale pour les candidats. Selon ses propos, la combinaison de fatigue accumulée au fil des semaines et de la pression du direct a provoqué une réaction physique déjà observée lors d’un précédent prime : « C’est la deuxième fois que ça m’arrive. Sur scène, parfois, quand c’est “too much”, quand il y a beaucoup de fatigue, mon corps, il me fait : “Débrouille-toi” ». Elle décrit un état dissociatif, où elle oublie qu’elle est sur scène tout en ayant conscience de l’événement.

Le récit d’Ambre met en lumière l’impact du rythme et de l’intensité des primes sur de jeunes candidats. Sur le plateau, la coach vocale Marlène Schaff a pris part au suivi et au soutien des talents, expliquant ensuite les gestes concrets qu’elle met en place pour aider à gérer ces épisodes de surcharge physique et émotionnelle.

Au cours du live suivant, Marlène Schaff a prodigué des conseils pratiques à Ambre et à Léa pour tenter d’atténuer ces réactions en direct. Elle a notamment détaillé une technique de réveil corporel visant à relancer la circulation sanguine et la vigilance physique.

Marlène Schaff a dit : « Tu tapotes tout le corps, comme ça. Tu réveilles tes vaisseaux sanguins, ça va te mettre du sang dans les veines ».