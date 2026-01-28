Amazon supprime 16 000 postes dans le monde

Amazon a annoncé le mercredi 28 janvier 2026 la suppression d’environ 16 000 postes à l’échelle mondiale, selon une note interne transmise aux salariés: la décision affecte en priorité des fonctions «corporate» et s’inscrit dans une nouvelle phase de réorganisation menée par la direction. ([apnews.com](https://apnews.com/article/74387fae2313ff7b0b1e638c00863443?utm_source=openai))

La communication, signée par Beth Galetti, vice‑présidente senior en charge des ressources humaines, précise que l’entreprise met en place des mesures d’accompagnement pour les personnes dont le poste est supprimé et qu’elle proposera, lorsque cela sera possible, des reclassements internes. Pour les salariés basés aux États‑Unis, Amazon évoque une période de transition durant laquelle ils disposeront d’un délai pour rechercher un autre poste au sein du groupe avant de percevoir des indemnités de départ et des services d’outplacement. ([forbes.com](https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2026/01/28/amazon-says-it-will-cut-around-16000-staffers-in-latest-layoffs/?utm_source=openai))

Il s’agit du deuxième volet d’une vague de réductions d’effectifs débutée à l’automne dernier: en octobre, Amazon avait déjà annoncé la suppression de quelque 14 000 emplois, ce qui porte désormais le total des suppressions récentes à environ 30 000 postes dans les services centraux. La direction justifie ces coupes par la nécessité de «réduire les couches hiérarchiques, accroître la responsabilité et supprimer la bureaucratie», et évoque aussi l’impact des technologies d’intelligence artificielle sur l’organisation du travail. ([techcrunch.com](https://techcrunch.com/2026/01/28/amazon-says-it-is-laying-off-16000-employees/?utm_source=openai))

Réactions internes, périmètre et modalités pratiques

Des sources internes et des enquêtes journalistiques indiquent que la majorité des postes visés relèvent des fonctions administratives, techniques et support, plutôt que des centres de distribution et des opérations logistiques. Ces suppressions concernent principalement des effectifs situés aux États‑Unis, mais toucheront également des équipes implantées au Canada, en Europe et en Amérique latine selon les premières remontées. ([tbsnews.net](https://www.tbsnews.net/tech/amazon-cuts-16000-corporate-jobs-undoing-pandemic-era-hiring-amid-ai-push-1346426?utm_source=openai))

Plusieurs médias ont rapporté qu’un courriel interne destiné à des salariés d’AWS a été envoyé par erreur, mentionnant des changements et provoquant une confusion parmi les équipes avant la confirmation officielle de la direction. Cette fuite involontaire a amplifié l’incertitude chez des employés qui attendaient des précisions sur les calendriers et les critères d’affectation. ([theguardian.com](https://www.theguardian.com/technology/2026/jan/28/amazon-global-job-cuts-email-error-workers-sent?utm_source=openai))

Sur le plan pratique, Amazon a annoncé des éléments concrets d’accompagnement: indemnités de départ, maintien temporaire de la couverture santé selon les juridictions, et accès à des services d’orientation professionnelle. La société indique également qu’elle continuera à recruter dans des domaines jugés stratégiques pour son développement, tout en réorientant certains talents vers d’autres équipes lorsque des opportunités internes existent. ([forbes.com](https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2026/01/28/amazon-says-it-will-cut-around-16000-staffers-in-latest-layoffs/?utm_source=openai))

Ces annonces interviennent dans un contexte où les grandes entreprises technologiques réévaluent leurs structures après une période d’embauches massives pendant la pandémie, et alors que l’adoption accélérée d’outils d’intelligence artificielle transforme les tâches et les attentes en matière de compétences au sein des organisations. ([thenationalnews.com](https://www.thenationalnews.com/future/technology/2026/01/28/amazon-cuts-16000-jobs-globally-amid-ai-push/?utm_source=openai))