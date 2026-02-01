Amandine Pellissard revient sans pudeur sur ses années au Cap d’Agde

Amandine Pellissard, révélée par le docu-réalité Familles nombreuses sur TF1 en 2020, a choisi une reconversion médiatique qui alimente les débats : la mère de neuf enfants publie désormais des photos et vidéos à caractère sexuel sur une plateforme payante pour adultes, parfois seule, parfois en duo avec son mari Alex, et parfois à la demande de ses abonnés.

Sur TF1, Amandine s’était imposée comme l’un des personnages forts du programme grâce à son franc-parler et son tempérament affirmé. Dès 2020, elle était devenue une figure reconnaissable du format familial, incarnant une « maman tigresse » à la fois autoritaire envers son mari et protectrice avec ses enfants. La production a d’ailleurs misé sur ce personnage en proposant un spin-off estival qui a envoyé la famille aux vacances, notamment à Saint-Tropez.

La trajectoire médiatique d’Amandine Pellissard a bifurqué vers l’univers adulte : elle a investi une plateforme payante réservée aux contenus pour adultes, où elle diffuse des productions qualifiées de pornographiques amateures. Le couple Pellissard, dont la notoriété remonte au succès télévisuel, évoque publiquement une passion partagée pour le sexe depuis leurs années au Cap d’Agde.

De la télé familiale aux plateformes pour adultes : trajectoire et réactions médiatiques

La reconversion d’Amandine Pellissard a suscité des réactions contrastées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Sa nouvelle activité a notamment donné lieu à des moqueries et attaques sur des plateaux télévisés comme TPMP, à des échanges houleux entre influenceurs et à des épisodes de cyberharcèlement. Le passage d’un statut de figure de la télé familiale à celui de créatrice de contenus adultes a placé la mère de famille « à contre-courant dans l’œil du cyclone », selon les comptes rendus médiatiques.

Parmi les voix qui lui consacrent de longues couvertures, les blogueurs people comme Jeremstar et Sam Zirah ont multiplié les reportages et interviews. Dans un podcast diffusé sur YouTube en 2024, Sam Zirah a interpelé Amandine sur le contraste entre son image télédiffusée avec ses enfants et ses publications pour adultes : « Le choc de vous avoir suivi et regardé dans Familles nombreuses avec vos enfants. Et de vous voir aujourd’hui vous emboîter devant tout le monde ! »

Amandine a répondu en insistant sur l’antériorité de certains comportements et sur le fait que, selon elle, ces éléments existaient déjà sans que la production en fasse état : « Oui, mais, en même temps, ça, encore une fois, ça existait. Sauf que TF1 n’avait pas communiqué. Les gens qui nous suivaient sur les réseaux à l’époque le savent parce que, nous, on le partageait. »

Elle a également évoqué ses années au Cap d’Agde : « Quand on allait au village, au Cap, on s’emboite déjà devant tout le monde. » Dans ses prises de parole, Amandine Pellissard combine récits personnels et défenses de son choix de vocation médiatique, tandis que les médias people et les plateaux continuent de relayer et d’analyser ses déclarations. Amandine et Alex, sur Internet et sous toutes les coutures.