Al Ahly remporte le match de la 16e journée de la Premier League d’Égypte face à Wadi Degla

Al Ahly a battu le Wadi Degla 3-1 lors de la 16e journée du Championnat d’Égypte, ce mardi 27 janvier 2026 : Mahmoud Trézéguet a ouvert le score (25e), Zizo a converti un penalty à la 45e+1 minute, Marwan Osman a inscrit le troisième but à la 67e, et Zizo a réduit l’écart à la 90e+4. Cette victoire permet à Al Ahly d’afficher 26 points au classement tandis que le Wadi Degla reste à 23 points après cette journée.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le premier acte s’est déroulé sur un tempo équilibré, les deux équipes affichant des intentions offensives mesurées. Al Ahly a fait la différence peu avant la demi-heure de jeu grâce à Mahmoud Trézéguet, qui a converti l’ouverture du score à la 25e minute. Face à ce retard, le Wadi Degla a tenté de repenser son organisation pour revenir dans la partie.

La fin de la première période a tourné à l’avantage des locaux : à la 45e+1 minute, Zizo a transformé un penalty et permis à Al Ahly de rejoindre les vestiaires avec deux buts d’avance. La deuxième période a repris sur un registre plus engagé, sans que les occasions franches ne se multiplient immédiatement.

Déroulement de la seconde période et statistiques

Après la pause, les deux formations ont cherché à conserver un équilibre tactique, réduisant les espaces et limitant les initiatives adverses. La situation a évolué à la 67e minute lorsque Marwan Osman a inscrit le troisième but pour Al Ahly, résultat d’une séquence de jeu mettant en évidence une domination collective des locaux à ce moment du match.

Malgré ce troisième but encaissé, le Wadi Degla n’a pas renoncé et a poursuivi ses efforts offensifs. Selon le relevé statistique du match, le Wadi Degla a conservé une légère supériorité en possession du ballon, avec 52 % contre 48 % pour Al Ahly, témoignant d’une maîtrise relative du cuir sans pour autant se traduire par un nombre de tirs décisifs suffisant pour changer le cours de la rencontre avant la fin du temps réglementaire.

La persistance des efforts du Wadi Degla a finalement été récompensée en toute fin de match : à la 90e+4 minute, Zizo a réduit l’écart. Ce but intervient après une période de pression accrue de l’équipe visiteuse dans les dernières minutes, mais n’a pas suffi à modifier l’issue finale.

Au terme de cette 16e journée, Al Ahly occupe la troisième place du classement avec 26 points, tandis que le Wadi Degla se maintient à la quatrième position avec 23 points.