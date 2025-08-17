Air Canada reprend ses vols après l’intervention gouvernementale pour faire cesser la grève

PAR PAYS
TOUTES LES DÉPÊCHES

Air Canada a annoncé la reprise progressive de ses vols dimanche 17 août, après l’intervention du gouvernement destinée à mettre fin à la grève de 10 000 hôtesses et stewards déclenchée la veille, qui paralysait les activités de la compagnie. Selon un communiqué d’Air Canada, le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) « a ordonné à Air Canada de reprendre ses activités et à tous les agents de bord d’Air Canada et d’Air Canada Rouge de reprendre leurs fonctions avant 18h TU le 17 août 2025 ». La compagnie a précisé, citée par l’AFP, que les vols reprendraient dimanche soir et augmenteraient progressivement au cours des prochains jours.

