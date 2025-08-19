PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Air Canada reprend progressivement ses activités après la fin de la grève

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Mousson meurtrière au Pakistan, près de 400 morts

La Chine salue la dynamique positive du dégel avec l’Inde

Garanties de sécurité occidentales pour l’Ukraine : formalisation d’ici dix jours, selon Zelensky

Maduro mobilise 4,5 millions de miliciens face aux «menaces» américaines

La vendeuse de kétamine liée à la mort de Matthew Perry (Friends) plaidera coupable, selon le procureur

Washington : Trump interrompt sa réunion avec les Européens pour appeler Poutine

Burkina : la junte déclare persona non grata la coordonnatrice résidente de l’ONU

Hamas accepte une proposition de cessez-le-feu à Gaza (source Hamas)

Vingt morts au Pakistan après de nouvelles pluies torrentielles, selon des responsables locaux

Zelensky reçu par les dirigeants européens avant leur visite à la Maison Blanche

VOIR TOUS LES FLASHS

La grève des hôtesses et stewards d’Air Canada est terminée, a annoncé mardi 19 août le syndicat du personnel de bord, évoquant une entente de principe obtenue après une nuit de négociations avec la compagnie. L’organisation, affiliée au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), a publié sur Facebook que «la grève est terminée» et qu’elle coopérera pleinement à la reprise des opérations. Air Canada a confirmé dans un communiqué la reprise progressive de ses activités, précisant avoir conclu un accord de médiation avec le SCFP.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!