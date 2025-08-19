Air Canada reprend progressivement ses activités après la fin de la grève

La grève des hôtesses et stewards d’Air Canada est terminée, a annoncé mardi 19 août le syndicat du personnel de bord, évoquant une entente de principe obtenue après une nuit de négociations avec la compagnie. L’organisation, affiliée au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), a publié sur Facebook que «la grève est terminée» et qu’elle coopérera pleinement à la reprise des opérations. Air Canada a confirmé dans un communiqué la reprise progressive de ses activités, précisant avoir conclu un accord de médiation avec le SCFP.