Air Canada : hôtesses et stewards en grève, vols suspendus

Ce samedi 16 août, les hôtesses et stewards d’Air Canada ont déclenché une grève liée à leurs revendications salariales, entraînant l’annulation de tous les vols de la compagnie et affectant environ 130 000 passagers quotidiens, rapporte l’AFP. Le Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente quelque 10 000 personnels navigants, a déclaré : « Nous sommes maintenant officiellement en grève ». Air Canada, qui dessert directement 180 destinations dans le monde, a pour sa part conseillé « fortement aux clients concernés de ne pas se rendre à l’aéroport ».